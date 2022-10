Ciganović uzvratio Houdeku: 'Kod nas ljudi vjeruju da su svi debeli koji se bave pjevanjem operne dive'

Ni tri dana nakon što je je pjevač Jacques Houdek (41) javno izrazio svoje mišljenje o nedjeljnoj emisiji Supertalenta ne stišavaju se reakcije na društvenim mrežama. Houdek se prvo obrušio na žiri, a potom poručio i da je važno naglasiti da je natjecateljica tamnoputa jer kod nas ljudi vjeruju da svatko tamnoput dobro pjeva, a to nije istina. Ispod jednog članka svoje mišljenje iznio je i stilist Neven Ciganović.

- Kod nas isto ljudi vjeruju i da svi debeli koji se bave pjevanjem su operne dive. Čak i ti isti debeli pjevači se ufuraju u isto pa si tako nekad umisle da su Pavarotti - napisao je Ciganović aludirajući na Jacques nastup na Eurosongu 2017. godine s pjesmom 'My friend'. S Ciganovićevim komentarom složili su se brojni korisnici Facebooka pa je njegovo zapažanje prikupilo više od 100 'lajkova'.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Jacques Houdek na svom je Facebook profilu komentirao show "Supertalent" i posebno se osvrnuo na žiri i njihove reakcije nakon nastupa Digne Mbpere. Nije sa žirijem dijelio toliko oduševljenje oko njezine izvedbe pjesme “I will always love you” i zapitao se gdje su kriteriji, gdje su mjerila, gdje je stručnost. Njegova objava je izazvala brojne komentare, dio njegovih pratitelja složio se sa stavovima koje je glazbenik napisao, a dio ne dijeli njegovo mišljenje.



"Supertalent? Hm. Joj, joj.... Nemrem. Količina oduševljenja dijela “stručnog” žirija pjevanjem ove tamnopute “vokalistice” je upravo nevjerojatna. Skoro nevjerojatna kao i količina gluposti koje su u stanju izgovoriti ponekad. Ali eto; to se dogodi, kad u panelu sjede neki ljudi koji, jednostavno, ne znaju. Pjevanje nije - tu i tamo pogoditi visoki ton. Malecka je slatka, ali DOISTA nije ništa posebno... Koliko samo mi imamo boljih, daaaaleko boljih mladih pjevača i pjevačica... Ovo stvarno nije bilo ništa posebno. Loš pokušaj imitacije Whitney Houston. A onda još i pjesma “I will always love you”... joj, mene joj! Karikirano, nesigurno, traljavo... Umjetnički i tehnički nikakvo. AMATERSKI. Ova emisija traži SUPER talent... Gdje su kriteriji, gdje su mjerila, gdje je stručnost? Samo gomila USUDA, bez pokrića. TO ja vidim i čujem. Eto." napisao je Jacques u statusu na Facebooku, a potom se još jednom oglasio i u komentarima nakon što ga je jedna pratiteljica prozvala zbog toga što je naglasio tamnu put natjecateljice.

"Od svog teksta, komentara bio ispravan ili ne, moram prokomentirati riječ 'tamnoputa'... Jednostavno imenovati curu ili spomenuti odakle dolazi...sve ostalo je nepotrebno!" napisala je pratiteljica, a ubrzo je uslijedio i Jacquesov komentar. "Ne. Upravo je važno bilo podvući tamnoputa. Zašto? Pa zato, jer ljudi kod nas (pa i tzv 'profesionalci') vjeruju da svatko tko je tamne boje kože automatski sjajno i pjeva. A to nije istina. Cura je slatka, draga, ima tužnu životnu priču, blabla... Ok. Ima prosječan glas i talent, daleko je to od supertalenta. I zato je svako snebivanje i oduševljenje nekog člana žirija, koji bi tu trebao biti meritoran - nepotrebno i to je ono što sam ja napisao", uzvratio je Jacques.



