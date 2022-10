Stanković najavio novu gošću: Nije meni kriva Milanovićeva supruga kada traži nešto. Kriv je nastavnik koji klekne

Aleksandar Stanković voditelj i urednik emisije "Nedjeljom u 2" najavio je koga će ugostiti ove nedjelje u svojoj emisiji. U svojoj Facebook objavi ovako je najavio svoju gošću:

"Nije meni kriva Milanovićeva supruga kada traži nešto. Kriv je nastavnik koji klekne. Uplaši se. To ne mogu razumjeti. Dragi moćnici, političari! Ne zanimaju me vaše funkcije, položaji... Jadni ste ako samo to imate. Dajte mi, uživo, i ministra i predsjednika Vlade i gradonačelnike... Dajte. Da se igramo" Lilijana Radobuljac profesorica hrvatskog u Tehničkoj školi Nikola Tesla u Vukovaru gošća Nu2 - napisao je Stanković na Facebooku. Prije toga je objavio i video u kojem je opisao tko mu je gošća.

- Našao sam odličnu profesoricu iz Vukovara koja će govoriti o problemima u školstvu. Ona je prije par godina uputila otvoreno pismo ministru Aladroviću kada ga je upitala; je li vas barem malo sram što vam je rata kredita šest tisuća kuna, a tolika je i osnova plaća prosvjetarima u učionici. Lilijana Radobuljac profesorica iz Vukovara dolazi nam u nedjelju i baš se radujem. U emisiji "Nedjeljom u 2" sada pitanja mogu postavljati i gledatelji, a odgovori na pitanja se nakon emisije prikazuju na YouTube kanalu emisije. Osim u "Nedjeljom u 2" Aleksandra Stankovića ove jeseni u programu HRT-a gledamo i u njegovoj putopisnoj emisiji "Vjetar u kosi".

