Ivani pozlilo tijekom napornog treninga, morala intervenirati i liječica: 'Ma ovo je pakleno'

Kandidati showa 'Život a vagi' u utorak su imali veliki izazov u kojem su se natjecala po četiri člana iz svakoga tima. Morali su držati košare u svojim bojama i paziti da ne padnu na tlo dok su ih članovi suparničkog tima punili cjepanicama, a nakon izazova uslijedio je trening. Natjecateljica crvenog tima Ivana nije se osjećala dobro, a morala je čak intervenirati i liječnica.

- Baš me glava jako boli. Jako je vruće i to me ometa jako – požalila se Ivana. Ivana je liječnici objasnila kako joj nije loše zbog treninga, već zbog sunca.

- Baš mi se zbog sunca vrti u glavi. Onda ne mogu gledati i žmirim, pa mi se još više vrti u glavi - objasnila je.

I trener Edo rekao je da je vrlo moguće da se neko od kandidata osjeća loše zbog uvjeta.

- Ovo je pakleno danas. Vrlo lako je moguće da dođe do slabosti, pada tlaka, pogotovo u ovim okolnostima - rekao je te dodao da se treba oporaviti pa nastaviti s treningom jer je jasan cilj.

- Idemo se sad dobiti, doći k sebi i nastaviti s treningom, jer znamo zašto se borimo - rekao je.

Inače, nakon napornog treninga crveni su bili jako umorni i emotivno iscrpljeni pa ih je Edo zamolio da mu iskreno kažu sve što misle. Štefica je kroz suze rekla kako ne može vjerovati da danas nisu ništa dobro napravili i da ih on nikad ne diže nego samo spušta. Edo je bio sretan što je sve izbacila iz sebe te su se naposljetku zagrlili.

- Prvi put sam reagirala kao danas, ali nakupilo se - zaključila je Štefica, a Edo joj je objasnio kako je i to jedan od način otpuštanja stresa.

