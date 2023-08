Charles Pearce odgovorio je pratiteljici na komentar kako mu je mjesto uz Ellu s kojom ima kćeri

Ella Dvornik (32) jučer je potvrdila informaciju kako se razvodi od supruga Charlesa Pearcea (45) s kojim je sve do nedavno zajedno živjela u Istri s njihove dvije kćeri Balie i Lumi. - Istina je, u procesu smo razvoda - kratko je potvrdila influencerica koja je s 13 godina starijim Charlesom u braku bila od 2019. godine, a zajedno su sve skupa proveli devet godina. Duže se nagađalo o tome kako postoje nesuglasice među njima i iako je neko vrijeme Ella negirala glasine kako se razvode, sada je odlučila priznati istinu.

Charles je ove godine puno više vremena provodio u rodnoj Engleskoj i jedno vrijeme je svoj profil na Instagramu držao zatvorenim za javnost, a sada ga je opet otvorio i jučer je objavio fotografiju snimljenu u Engleskoj na kojoj je s kćerima, svojom majkom i sestrom, bratom i njihovim obiteljima. - Obitelj koja mi je jako nedostajala. Vratio sam se tek nekoliko dana i već mi jako nedostaje ova gomila! Balie i Lumi su se sjajno provele, čak su željele ostati duže. - napisao je Charles u opisu fotografije. Ispod fotografije u komentarima jedna mu je pratiteljica napisala:

- Tvoje je mjesto uz tvoju supruga, to je tvoja obitelj, ona je majka tvoje djece. U odgovoru na ovaj komentar jedan je pratitelj napisao kako se njih dvoje sada razvode, a komentar je napisao i sam Charles.



- Da, u pravu ste, ali moja obitelj uključuje i moju majku, sestru, brata i njihovu djecu koji me svi bezuvjetno vole i brinu za mene i moju djecu - napisao je Charles. Svog budućeg supruga Ella je upoznala u Londonu, gdje su neko vrijeme živjeli, a potom su se preselili u Zagreb, a zadnje tri godine živjeli su u Balama u Istri.

- Sve je počelo uz pivo. Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje, i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći. Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje...- napisala je Ella u jednoj objavi na Instagramu u kojoj je otkrila kako je počela njihova ljubavna priča. Charles ju je zaprosio dok su bili u Japanu, a vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu.