Često ga prate nevolje! Progovorio o optužbama za silovanje tada 13-godišnjeg kolege

Kontroverzni glumac Charlie Sheen dobio je još jednu optužbu na svojim leđima. Glumac Corey Feldman ga je u svom dokumentarcu '(My) Truth: The Rape of Two Coreys' optužio da je kao 19-godišnjak silovao tada 13-godišnjeg kolegu Coreyja Heima.

Feldman ga je optužio da je 13-godišnjeg Coreyja silovao na snimanju filma Lucas 1986. godine. Corey Heim je preminuo prije deset godina, a o tome nikada javno nije govorio.

No, Sheen je to javno demantirao za Huffington Post i rekao kako ljudi moraju razmisliti o izvoru tih optužbi te da poslušaju što majka Coreya Heima ima za reći.

- Te bolesne, poremećene i nevjerojatne optužbe nisu istina - rekao je Charlie.

U dokumentarcu koji optužuje Sheena nalazi se isječak gostovanja Coreyjeve majke, Judy Haim, u showu dr. Oza, a u njemu je ona optužiloa potpuno drugog glumca za seksualno zlostavljanje svog sina.

- Moj sin nikad nije spomenuo Charlieja. Nikad nismo pričali o njemu, to je sve izmišljeno. Da je moj sin sad ovdje i da sve ovo čuje, povratio bi - rekla je Judy za Entertainment Tonight još 2017. godine.

SPOILER ALERT* 4 ALL OF U WHO COULDNT C THE FILM LAST NIGHT, IM SHATTERED BEYOND COMPARE! SINCE THEY R TRYING 2 PAINT THIS BLATANT ATTACK ON MY 1ST AMMENDMENT RIGHTS 2 SPEAK FREELY AS A HOAX, PPL R WRITING WE NEVER SAID THE NAMES, HERES PROOF IT HAPPENED! https://t.co/9IBre5o0RO