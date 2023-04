Buckinghamska palača predstavila službeni emoji za društvene mreže za krunidbu kralja Charlesa

Buckinghamska palača je predstavila službeni emoji na društvenoj mreži Twitter za krunidbu kralja Charlesa III. koja će se održati početkom svibnja.

Šarolika sličica prikazuje zlatnu krunu svetog Edwarda ukrašenu draguljima i ljubičastim baršunom iz 17. stoljeća, koja će biti korištena na krunidbi novog britanskog monarha 6. svibnja. Riječ je o prvom emojiju izrađenom za britansku krunidbu s obzirom na to da je posljednja bila prije 70 godina kada je okrunjena kraljica Elizabeta II., odnosno prije pojave društvenih mreža, mobitela i interneta.

Palača je rekla da će se sličica na Twitteru pojaviti 10. travnja pri korištenju ključnih riječi "#Coronation, #CoronationConcert, #CoronationWeekend i #CoronationBigLunch".

A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation#CoronationConcert#TheBigHelpout#CoronationWeekend#CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M