Britanski svećenik otkrio istinu: 'Meghan je lagala, ona ne razumije neke stvari'

Meghan Markle je u svom intervjuu kod Oprah Winfrey kazala kako su se princ Harry i ona tajno vjenčali prije službenog kraljevskog vjenčanja 19. svibnja 2018. godine.

– Tri dana prije vjenčanja vjenčali smo se. To nitko ne zna. Pozvali smo nadbiskupa i rekli mu: ''Čujte, spektakl je za svijet, ali mi svoje zajedništvo želimo između nas'' – kazala je Meghan te navela da je riječ o nadbiskupu od Canterburyja Justinu Welbyju. Mnogima je ta tvrdnja bila sumnjiva, a namjesnik biskupa Mark Edwards kontaktirao je ured nadbiskupa i tražio objašnjenje. Naime, Edwards je tijekom lockdowna imao tisuće zahtjeva za privatnim ceremonijama koje je morao odbiti jer crkva ne dozvoljava takva vjenčanja.

- Justin je imao privatni razgovor s parom u vrtu o vjenčanju, ali uvjeravam vas, nije bilo vjenčanja do nacionalnog televizijskog događaja. Meghan je Amerikanka, ona to ne razumije, kazala je Edwardsu osoba iz ureda nadbiskupa, piše Mirror.

Vikari su nakon intervjua doveli u sumnju Meghanine tvrdnje, jer pravila o vjenčanjima Engleske crkve zahtijevaju najmanje dva svjedoka, a javnost mora imati 'neograničen pristup' ceremoniji kako bi se mogli uložiti prigovori. Nadalje, par koji je već u braku ne može to ponoviti, osim ako nešto nije bilo u redu s prvim brakom.

Stručnjaci su rekli da bilo koja ceremonija koja se dogodila vjerojatno nije bila pravno obvezujuća. Vlč. Tiffer Robinson, vikar engleske crkve u Suffolku, napisao je na Twitteru: „Ima pravo smatrati to svojim brakom ako to želi. Amerikanci su puno manje zabrinuti specifičnostima bračnog zakona od engleskog svećenstva. " Nadbiskup Canterburyja rekao je da neće komentirati Meghanine komentare jer je to privatna stvar.