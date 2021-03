Slavna manekenka oduzima dah u šestom desetljeću života, fanovi je obasuli komplimentima

Cindy Crawford (55) krajem 80-ih bila je jedna od najpoznatijih manekenki na svijetu, a mnogi se dive njenoj ljepoti i danas, kada se već bliži sedmom desetljeću života.

Bivša je manekenka a danas poslovna žena na Instagramu pozirala u kaputu na plaži blizu njenog doma u Malibuu i u kratkom roku dobila 90 tisuća lajkova i brojne pozitivne komentare oduševljenih fanova. Podsjetimo, Crawford je na vrhuncu slave bila udana za glumca Richarda Gerea, a nakon kraha tog braka udala se za Randeja Gerbera, s kojim ima sina Priestleya (21) i kći Kaiu (19).

Foto: Instagram

Kaia je krenula maminim stopama i već je nosila nekoliko velikih revija, a s obzirom na Cindyin mladoliki izgled ljudi često misle da su sestre.

Cindy je nedavno za Red Magazine govorila o roditeljstvu.

- Roditeljstvo je najteži i najisplativiji posao. Rande i ja učinili smo da se naša djeca osjećaju uključenima. Ako bismo imali prijatelje na večeri, sjedili bi s nama i mislim da im je to dobro poslužilo. Oduvijek im je bilo ugodno biti u blizini starijih ljudi i postavljati pitanja. Što bih mogla učiniti bolje? Želiš učiniti sve za svoju djecu, ali kad se povučem i oni mi dođu po savjet, vjerojatnije je da će me poslušati. Kad to ponudim neželjeno, to ih jednostavno živcira, kazala je Crawford.