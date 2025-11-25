Jelena Perčin će promijeniti tijek događaja u 'Divljim pčelama': Avangardna je, hrabra i snažna

U Vrilo se vratila Rajka Vukas! Sestra zavađene braće Vukas dolazi iz Švicarske i pokušat će rekonstruirati svoj život i život svoje obitelji. Hrabra, pravična i snažna - upravo tim riječima Rajku opisuje glumica Jelena Perčin, koja utjelovljuje sestru Vukas u seriji 'Divlje pčele'. Hit seriju gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u. Poljubac s Domazetom uznemirio je Mirjanu Vukas, a njezin sin Nikola dotad pokušava dokazati Kati da su njegove namjere sa Cvitom potpuno čiste. Cvita je u neizvjesnosti, a Kate se slučajno sreće s Jakovom. U Vrilo stiže misteriozna dama - Rajka Vukas vratila se kući nakon niza godina izbivanja. Dolazi u teškom trenutku za obitelj, iznenadivši ih u nezgodnom času. Rajka je otkrila svoje namjere i objasnila zašto se vratila u Vrilo.

Glumica Jelena Perčin u 'Divljim pčelama' utjelovljuje lik Rajke Vukas. Slojevita je, kaže, i još uvijek uživa u procesu otkrivanja bogatog karaktera svog lika. "Rajka je vrlo hrabra i snažna žena, slojevite biografije. Avangardna je, prerasla je sredinu iz koje potječe, ali je čvrsto povezana sa svojim korijenima i puna razumijevanja za sve ljude u njenom životu", priča o svom liku u 'Divljim pčelama' Jelena Perčin. Oduševila ju je, dodaje, estetika pedesetih. "Veliki je to izazov, ne samo u produkcijskom smislu, već i u glumačkom. Trudim se utkati u svoj lik zakonitosti tog vremena u načinu ponašanja, govorenja i promatranja svijeta. Perspektiva je tada bila znatno drugačija od današnje i nadam se da ćemo uspjeti prenijeti duh tog vremena, ne samo u estetici, već i u načinu življenja i promišljanja", otkrila je Perčin i dodala da ju je inspirirao i kraj Cetinske krajine.

Prošlost za nju, kaže, uvijek odiše nekakvom poezijom i podsjeća je na njezine djedove i bake te njihove priče iz prošlosti. "Ja sam oduvijek bila jako vezana za njih i upijala sam njihove priče, rekonstruirala njihove živote i zanimala se za minula vremena. Ta znanja mi svakodnevno koriste, pogotovo sada kada me uloga odvela u pedesete", zaključuje Perčin.