Biste li ga prepoznali? Nevjerojatna transformacija slavnog glumca za kojim su uzdisale brojne žene

Glumac Brendan Fraser (52) utjelovio je Ricka O'Connella u trilogiji Mumija, imao je vodeće uloge u brojnim komedijama i fantasy filmovima, uključujući Encina Man, Georgea iz džungle, Bedazzled, Looney Tunes: Back in Action i Journey to the Center of the Earth, no zatim se na neko vrijeme povukao iz svijeta glume.

Prvu veću ulogu Fraser je dobio još 1992. godine u filmu 'Pračovjek iz Kalifornije', a pet godina kasnije uloga u 'Georgeu iz džungle' otvorila mu je vrata Hollywooda.

No, javnost ga je najviše upamtila po ulozi u filmskom serijalu 'Mumija', gdje je glumio s Rachel Weisz. Međutim, više razloga natjeralo ga je da se distancira iz javnog života.

Naime, glumac je sam priznao da mu se 2003. godine dogodio 'depresivni incident', kako ga je nazvao. Predsjednik Hollywood Foreign Press Associationa (HFPA) Philip Berk te godine ga je seksualno zlostavljao tijekom ručka u hotelu u Beverly Hillsu, što ga je natjeralo da se potpuno povuče u sebe. Osim toga, godinama je boravio je po bolnicama. Iza sebe ima čak nekoliko kirurških zahvata zbog velikih problema s kralježnicom, koljenima te glasnicama.

2008. godine razveo se od supruge Afton Smith, a 2016. godine preminula mu je majka, što ga je jako pogodilo.

Zbog svega, Fraser je odlučio odustati od glumačkih poslova na neko vrijeme, no trenutno ga možemo gledati u seriji 'Doom Patrol' HBO Maxa u kojoj glumi kao Cliff Steele, a također ima i nekoliko filmova koji su trenutno u postprodukciji.

VIDEO Danijela Martinović održala koncert u Zagrebu nakon dvije godine: Oduševila i stajlingom u maloj crnoj haljini dubokog dekoltea