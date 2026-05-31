FOTO Najzgodnija žena svijeta u sićušnom bikiniju pokazala guzu i figuru! Svi su poludjeli za njom

Supermodel Bella Hadid još je jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih žena svijeta. Slavna manekenka snimljena je tijekom opuštenog dana na luksuznoj jahti uz francusku rivijeru, gdje je uživala u suncu i morskim aktivnostima nakon niza pojavljivanja na Filmskom festivalu u Cannesu. Dvadesetdevetogodišnja ljepotica privlačila je poglede u smeđem bikiniju koji je naglasio njezinu besprijekorno oblikovanu figuru, dok je bezbrižno provodila vrijeme na palubi jahte. U jednom je trenutku pozirala prijateljima koji su je fotografirali, a osmijeh nije skidala. Bella je kosu nosila u opuštenim valovima, a ljetno izdanje upotpunila je tamnim sunčanim naočalama i decentnim nakitom. Kasnije se presvukla u upečatljiv jednodijelni kupaći kostim te pokazala još jedno odvažno modno izdanje po kakvima je već godinama prepoznatljiva.

Fotografije su nastale nakon što je Bella na društvenim mrežama podijelila niz atraktivnih objava iz Saint-Tropeza. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj pozira u toplesu, dok je grudi prekrila gornjim dijelom outfita. Pozirala je i u bijelom monokiniju luksuznog brenda Indah, čija je cijena oko 189 dolara, a koji je dodatno istaknuo njezinu vitku liniju.

Manekenka je posljednjih dana s pratiteljima dijelila i trenutke s odmora na moru, vožnje jet skijem te druženja s prijateljima i bratom Anwarom Hadidom. Pažnju je privukla i luksuzna superjahta “Seven Sins” na kojoj je boravila. Riječ je o impresivnom plovilu dugom više od 50 metara, koje se iznajmljuje za čak 348 tisuća dolara tjedno, a gostima nudi bazen sa staklenim dnom, jacuzzi, teretanu i posadu od 11 članova. Bella je tako još jednom spojila glamur, luksuz i modni spektakl te pokazala da i izvan crvenog tepiha bez problema privlači svu pažnju.