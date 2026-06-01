Objavljene snimke koje je SAD htio sakriti: Razotkriven brutalan udar Irana, Amerikancima uništena ključna obrana

Najmanje 20 američkih vojnih objekata na Bliskom istoku oštećeno je u iranskim napadima od početka aktualnog sukoba, pokazuje analiza satelitskih snimaka i videosnimki koju je objavio BBC Verify. Nalazi sugeriraju da su iranski protunapadi bili opsežniji nego što su američke vlasti dosad javno priznavale. Prema izvješću, mete iranskih napada nalazile su se u osam država – Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Kuvajtu, Iraku, Jordanu, Bahreinu i Omanu. Pogođene su američke baze, ali i zajednički vojni objekti koje koriste SAD i njihovi regionalni saveznici.

BBC navodi da su među oštećenom opremom i tri sustava THAAD, među najnaprednijim američkim sustavima proturaketne obrane. Riječ je o sustavima raspoređenima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu, čija se pojedinačna vrijednost procjenjuje na oko milijardu dolara. Bivši načelnik irskih obrambenih snaga, viceadmiral Mark Mellett, rekao je za BBC Verify da ti sustavi čine jezgru složene regionalne obrambene mreže te da ih nije moguće brzo nadomjestiti.

Analiza satelitskih snimaka pokazuje i značajna oštećenja na zrakoplovima za nadzor i opskrbu gorivom u saudijskoj zračnoj bazi Prince Sultan. Među pogođenim letjelicama navodno se nalazi i avion za rano upozoravanje E-3 Sentry, čija bi zamjena mogla stajati stotine milijuna dolara. Oštećenja su zabilježena i u Kuvajtu, gdje su pogođeni hangari za zrakoplove, skladišta goriva, smještajni objekti za vojnike te komunikacijska infrastruktura. Prema procjeni američkog Pentagona iz svibnja, ukupni troškovi operacije "Epic Fury" dosegnuli su 29 milijardi dolara, pri čemu značajan dio otpada na popravak ili zamjenu uništene vojne opreme. Demokratski zastupnici u SAD-u smatraju da bi stvarni troškovi mogli biti i veći. BBC navodi kako je od veljače oštećeno ili uništeno najmanje 42 zrakoplova, uključujući lovce F-15 i F-35, bespilotne letjelice MQ-9 Reaper te jurišne avione A-10.

Vojni stručnjaci ističu da je Iran tijekom sukoba promijenio taktiku. Umjesto velikih valova projektila kojima je pokušavao preopteretiti protuzračnu obranu, Teheran se postupno prebacio na manje, ali preciznije napade usmjerene prema visokovrijednim ciljevima. Analitičarka američkog instituta Stimson Center, Kelly Grieco, ocijenila je da su prvi napadi bili usmjereni na količinu, dok su kasnije operacije pokazivale znatno veću preciznost. Prema njezinim riječima, čak i djelomično uspješni napadi mogu prouzročiti ozbiljnu štetu kada su mete skupi sustavi protuzračne obrane ili vojni zrakoplovi. Američko ministarstvo obrane nije željelo komentirati nalaze BBC-ja pozivajući se na sigurnosne razloge.