ŠIRI SE EUROPSKI PAKT ZA ODVRAĆANJE PUTINA

Macronov nuklearni kišobran sve je veći: Tko se nije skrio...

Autor
Ivica Beti
01.06.2026.
u 14:06

Sve više europskih zemalja sada želi osigurati mjesto ispod nuklearnih kišobrana, a poguranac im daje i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji otvoreno spominje mogućnost rata s Rusijom u roku od nekoliko godina

Norveški premijer Jonas Gahr Støre najavio je da će svoju zemlju koja ima 5,6 milijuna stanovnika dovesti pod francuski nuklearni kišobran, nakon što je desetljećima bila okrenuta Washingtonu, uzdajući se u zaštitu moćnih Sjedinjenih Država. No, očito je da su potezi predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina naveli Norvežane na preispitivanje sigurnosne politike, tim više što im je Rusija susjed na Arktiku koji geopolitički i ekonomski postaje sve važnije, ali i trusnije područje.

Støre se prošlog tjedna sastao s predsjednikom Emmanuelom Macronom i potpisao novi obrambeni sporazum koji uključuje pridruživanje Norveške, članice NATO-a, ali ne i Europske unije, inicijativi za nuklearno oružje koju predvodi Francuska.

Norveška Francuska Rusija NATO

AT
Attaman
14:57 01.06.2026.

Obzirom da rusija stalno prijeti nukl.oružjem, biti pod savezničkim nukl.kišobranom je uvjet opstanka niza manjih država koje nemaju vlastito nuklearno oružje....

u čizmama
14:51 01.06.2026.

Evo do čega nas je doveo suludi putinov rat protiv Ukrajine te siv prethodni ratovi protiv drugih zemalja-svi se okreću prema zaštiti putem nukl.oružja!

Avatar holodek
holodek
15:00 01.06.2026.

da rusija nema nukl.oružja, 10x manja Ukrajina sravnila bi ih već sa zemljom

