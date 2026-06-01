Macronov nuklearni kišobran sve je veći: Tko se nije skrio...

Norveški premijer Jonas Gahr Støre najavio je da će svoju zemlju koja ima 5,6 milijuna stanovnika dovesti pod francuski nuklearni kišobran, nakon što je desetljećima bila okrenuta Washingtonu, uzdajući se u zaštitu moćnih Sjedinjenih Država. No, očito je da su potezi predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina naveli Norvežane na preispitivanje sigurnosne politike, tim više što im je Rusija susjed na Arktiku koji geopolitički i ekonomski postaje sve važnije, ali i trusnije područje.
Støre se prošlog tjedna sastao s predsjednikom Emmanuelom Macronom i potpisao novi obrambeni sporazum koji uključuje pridruživanje Norveške, članice NATO-a, ali ne i Europske unije, inicijativi za nuklearno oružje koju predvodi Francuska.
Obzirom da rusija stalno prijeti nukl.oružjem, biti pod savezničkim nukl.kišobranom je uvjet opstanka niza manjih država koje nemaju vlastito nuklearno oružje....