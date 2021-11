Brat Meghan Markle u Big Brotheru svima ispričao: Upozorio sam ga da je sljedeća žrtva i da će mu uništiti život

Thomas Markle Jr, stariji polubrat Meghan Markle sudjeluje u Celebrity Big Brotheru u kojem je ostalim stanarima pričao o svojoj puno slavnijoj sestri koja je u braku s britanskim princem Harryjem. - Posljednji put sam Meghan vidio na pogrebu moje bake 2011., a ona je nakon otišla u Kanadu i nismo se više viđali. Prije toga smo bili bliski. Novac ju je promijenio, novac i slava su joj udarili u glavu.- pričao je pred kamerama Big Brothera Thomas. O njezinoj vezi s Harryjem nije imao pojma, saznao je to kad i ostatak javnosti, a istaknuo je kako je Meghan prema svom bivšem suprugu, Trevor Engelson bila hladna.

- Tip s kojim je ona bila prvi put je u braku ju je obožavao. Imao je svoju produkcijsku kuću i brinuo se o njoj, a ona mu je uzvratila na najgori mogući način i vjenčani prsten mu je poslala poštom, zar nije to bezosjećajno? - ispričao je Thomas svojim sustanarima. Dodao je kako je uoči vjenčanja upozorio princa Harryja kako će ga zadesiti ista sudbina kao Trevora jer je Meghan hladna i proračunata.

- Rekao sam mu da je on sljedeća žrtva i upozorio sam ga kako će mu Meghan uništiti život. Otkako se oženio mojom sestrom ne vidim više osmijeh na fotografijama koje se objavljuju- izjavio je Markle mlađi. Thomas nije bio pozvan na sestrino vjenčanje koje se 2018. godine održalo u Londonu, a od obitelji na kraljevsko vjenčanje je bila pozvana samo Meghanina mama Doria i otac Thomas koji je trebao odvesti Meghan do oltara, ali zbog zdravstvenih problema, tako je barem on tvrdio, nije bio u mogućnosti doći.

VIDEO Večernji.hr podcast ep. 20 Alan Hržica: “Na našim koncertima su ljudi, Bog i ja"