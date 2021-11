Nakon dvije godine veze! Slavna glumica zaručila se za kolegicu: 'Htjela sam da me baš ona zaprosi'

Glumica Kristen Stewart (31), koja je slavu stekla ulogom Belle Swan u vampirskoj sagi "Sumrak", otkrila je velike novosti na privatnom planu. Stewart je priznala da ju je partnerica, scenaristica Dylan Meyer, zaručila nakon dvije godine veze. Sretnu vijest otkrila je gostujući u emisiji Howard Stern Show.

- Vjenčat ćemo se, stvarno ćemo to učiniti. Htjela sam da me baš ona zaprosi, pa mislim da sam vrlo jasno to rekla i Dylan je to učinila - otkrila je glumica koja je prije još dvije godine nestrpljivo izjavila kako ne može dočekati prosidbu.

Kristen i Dylan upoznale su se prije osam godina, a za njihovu romansu zaslužan je susret na zabavi zajedničkog prijatelja 2019. godine. Ubrzo su započele vezu, a Stewart je od početka naglašavala da s Dylan misli ozbiljno te da se s njom vidi u braku.

Foto: Dylan Travis/ABACA Actress Kristen Stewart and her girlfriend Dylan Meyer are walking on the street in Soho, New York on September 11, 2021. Photo by Dylan Travis/ABACAPRESS.COM Ranije je bila s glumcem Robertom Pattinsonom, kolegom iz Sumrak sage, s kojim je hodala od 2009. do 2013. godine,

Inače, Stewart je proteklih mjeseci u fokusu javnosti i zbog uloge princeze Diane koju je utjelovila u njezinom biografskom filmu.

Film prikazuje period od tri dana za vrijeme Božićnih praznika koje su princeza Diana i princ Charles uvijek provodili na imanju Sandringham, a upravo je tada odlučila okončati svoj brak sa suprugom.

-Jako se zaštitnički postavljam prema princezi Diani i ovoj ulozi. Bila je tako mlada, svatko je o njoj imao drugačije pretpostavke i perspektivu kako bi film trebao izgledati. Naravno možda neće sve biti točno, no meni je bitno osobno iskustvo, želim da moja uloga princeze Diane bude posebna i svojstvena meni- rekla je prije početka snimanja Kristen, uz koju se u filmu pojavljuju i Sally Hawkins, Timothy Spall i Jack Farthing kao Charles.



