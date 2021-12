Branko Uvodić debitirao na filmu: 'Osjećao sam se poput Jamesa Bonda'

Legendarni TV voditelj Branko Uvodić poziva sve tamburaške sastave na natjecanje na glazbenom festivalu. Privučen bogatom nagradom, tamburaški sastav Aveti ravnice putuje na događaj, a na kraju je pogrešno optužen za krađu glavne nagrade. Tijekom noći članove sastava progoni policija. Na putu do rodnog sela moraju se boriti i s tamburaškim skupinama. Kad konačno stignu kući, suočavaju se s posljednjim i najvećim izazovom. Sinopsis je to filma "Po tamburi" redatelja Stanislava Tomića, koji je premijeru imao na ovogodišnjem Pula film festivalu, a kinopremijeru imat će 7. prosinca u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema.

Impresivnu glumačku ekipu predvode Momčilo Otašević, Tijana Pečenčić, Nives Ivanković, Stjepan Perić, Nikola Kojo, Mirna Medaković i Sandra Lončarić, no mnogima je najzanimljiviji debitant Branko Uvodić (67), koji igra samog sebe. Dugogodišnji urednik i voditelj serijala "Lijepom našom" tako je ostvario svoju veliku želju i postao glumac, no s glumom nije imao problema jer je igrao samog sebe.

– Igrao sam s respektabilnom glumačkom ekipom, bilo nam je predivno. Stanislav je sin mog pokojnog kolege s televizije Jerka Tomića. Baš sam uživao u radu na filmu. Jedina stvarna osoba u filmu je Branko Uvodić, pa glumim samoga sebe. Moja je uloga inspirirana emisijom "Lijepom našom" – kazao nam je Uvodić, koji je snimao po cijeloj Slavoniji, jer se u filmu daje u potragu za kradljivcima Zlatnog kulena, glavne nagrade natjecanja.

– Bilo je malo naporno, ali jako lijepo. Snimali smo dulje od godinu dana po cijeloj Slavoniji, ali i u Sloveniji. Bilo je dosta akcije, a ima i komedije. Dobro je da se svi malo nasmijemo, previše je bilo drame u posljednje vrijeme. Glazbu su radili Mrle iz Leta 3 i Ivica Plivelić-Iva. Drago mi je da su nam na snimanju svi izašli ususret. Vidjet ćete, ima super scena, čak sam i letio helikopterom, osjećao sam se kao James Bond. Bio sam najstariji u ekipi, svi su me doživljavali kao tatu. Pazili su na mene, uvijek su me puštali da prvi snimam – sa smiješkom nam govori Uvodić i dodaje da je atmosfera na snimanju bila odlična.

– I na premijeri u Puli dignuli smo atmosferu jer smo pripremili domjenak s kulenom, rakijom i tamburašima – kaže Uvodić, koji je zapravo nesuđeni glumac. U rodnim Našicama desetak je godina bio član amaterske kazališne družine, osvojio je i nekoliko nagrada, a premda je želio studirati na Akademiji dramskih umjetnosti, na kraju je studirao vanjsku trgovinu. U karijeri je nekoliko puta imao zanimljivih izleta, pa se još pamti kada je u kultnom kutinskom klubu Baraka vodio rock-festival.

– Volim mlade i oduvijek se rado družim s njima. Uostalom, u mladosti sam bio roker, a kada je Božo Potočnik otišao u mirovinu, posvetio sam se tamburici, jer je bila prepuštena zaboravu. Hvala Bogu da sam to vratio i nadam se da ću ponovno dati medijski prostor tim vrijednim čuvarima tradicijske kulture jer oni to sasvim sigurno zaslužuju. Uostalom, i UNESCO nam je dao veliko priznanje, pa smo drugi u Europi po zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrima – kazuje nam voditelj, koji ne bi imao ništa protiv da ponovno nastupi na filmu jer, kaže, voli društvo, a i dobro se osjeća pred kamerama.

– Sklonost i ljubav prema kazalištu ostala je i na sceni, što sam pokazao vodeći 26 godina serijal "Lijepom našom" za koji me vezuju najljepše uspomene. Nedavno sam bio na šestom kongresu Svjetske tamburaške asocijacije u Novom Sadu. To je udruga koja potiče razvoj tamburaške glazbe u zemljama u kojima se svira. Ove je godine bilo sudionika iz šest zemalja, a predavali su ugledni profesori. Imao sam tu čast da održim i predavanje o serijalu "Lijepom našom", a dali su mi i nagradu za životno djelo. To je veliko priznanje, a nagradili su me u Srbiji, ali ne i u Hrvatskoj – zaključio je Uvodić.

