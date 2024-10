Brankica o Darku: 'Ljubio me kad druge nisu gledale, ali on nema emocije. Nije me pitao ništa o djeci ni životu'

Svoju ljubavnu sreću pred kamerama u 'Ljubav je na selu' treći put traži i 60-godišnja Zagrepčanka Brankica Kobasić, koju su gledatelji već dobro upoznali. U 15. sezoni bila je na imanju Zvonka Šantalaba, a iako joj je itekako pokazivao svoje simpatije, na romantično putovanje Zvonko je ipak pozvao Smilju. Brankica se zatim u show prijavila i u prošloj, 16. sezoni, i to kod farmera Mije Bošnjaka, osebujnog bajkera i ljubitelja cvijeća. Iskrice među njima frcale su od samog početka, a pusice su padale čak i pred ostalim kandidatkinjama, koje nisu skrivale svoju ljubomoru.

No Mijo i Brankica imali su turbulentno romantično putovanje nakon što ga je ona prozvala za laži. „Ja sam s Mijom ostala u jako dobrim odnosima, on je vesele i vedre naravi i nema pokvarenu dušu, ali on je takav da ne može biti s jednom ženom, ne znam zašto je to tako. Jako mi je draga osoba, čujemo se, bili smo i na nekim druženjima, ali to je to“, rekla je ranije

Ove sezone Brankica je očarala Darka, koji je rekao da bi je odmah vodio kući da može. Za RTL.hr jer komentirala kako ju ta izjava nije šokirala. - Nije me iznenadilo jer mi je Darko iza kamera u oči rekao da sam mu vrh i da budim muškarca u njemu - rekla je te dodala da ju je framer poljubio u obraz svaki put kad druge kandidatkinje nisu gledale. Ipak, otkriva da je tada shvatila da on nema emocije. Misli, također, da je Darko neobičan čovjek. - Darko je neobičan čovjek. Nije me pitao ništa o mojoj djeci ni životu. S Mijom sam se mogla nasmijati, našaliti. S Darkom toga nema, ne znam.

Ova simpatična njegovateljica u sretnom je braku bila 25 godina te ima tri sina, a nakon smrti supruga, imala je još jednu dužu vezu.

"Smrt mog supruga me jako obilježila. Naglo se razbolio. U sedmom mjesecu sam doznala da je bolestan, a u desetom mjesecu je preminuo. Pitala sam se kako je on mogao umrijeti, bio je zdrav, a nakon njegove sam smrti rekla sam da ću živjeti dan po dan. Imali smo tolike planove, ja sam naslijedila staru kuću koju je on trebao sređivati, a kada je on preminuo, to je sve stalo. Otada živim dan po dan, nemam planove, nemam ništa... vedra sam, vesela, pomažem ljudima koliko mogu i tako sam se izvukla. Idemo polako i što bude, bit će", izjavila je tada i dodala:

"Jako sam se razočarala kada mi se to dogodilo. Imali smo odličan brak, jako smo se slagali. To me jako slomilo. Išla sam kod psihijatrice, ona ma izvukla. Tada sam smršavjela deset kilograma. Doživjela sam veliki stres, kao i moja djeca."

Od ljubavi, kaže, nikad ne misli odustati. „Ja sam stvarno osoba koja nikad ne gubi vjeru u ljubav i dok god imam potrebu imati nekoga uza sebe, ja ću tražiti. Drago mi je da sam ponovno tu u novoj sezoni showa“, ističe Brankica.

