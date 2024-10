FOTO Supruga Edina Džeke proslavila rođendan, na zabavi im se pridružila legenda Hajduka

Supruga nogometaša Edina Džeke, Amra Džeko, sinoć je u Istanbulu proslavila 40. rođendan. Kako bi dostojno proslavili ovaj jubilej, bračni par Džeko odlučio je rezervirati prostor u jednom luksuznom restoranu koji ima terasu s panoramskim pogledom na grad. Sarajevska glumica, u pričama na Instagramu podijelila je djelić atmosfere sa zabave.

Na fotografijama možemo vidjeti prostor ugostiteljskog ubjekta i raskošno složene stolove za uzvanike, kojih je bilo mnogo. Bračnom paru Džeko na ovaj važan dan pridružili su se zajednički prijatelji, a među njima se ističe bivši igrač i legenda Hajduka, Senijad Ibričić, koji se u društvu svoje supruge fotografirao s Edinom i Amrom. Gostima su na proslavi pjevali Emina Jahović, Slađa Allegro i Mirza Selimović. Vrhunac večeri bilo je slavljeničino rezanje torte na dva kata, prekrivene ukrasnim cvijećem. Fotografije s Amrinog profila možete pogledati u naslovnoj galeriji.

Inače, 38-godišnji bosanskohercegovački nogometaš početkom minulog ljeta povezivao se sa splitskim 'Bilima'. On je sa svojom suprugom boravio u Dubrovniku gdje posjeduju restoran i vilu. Amra, djevojačkog prezimena Silajdžić, je nedavno na vrećici nacrtala dva srca u bojama Hajduka, a i sama je potvrdila kako bi voljela da njezin voljeni Edin zaigra za voljeni joj klub, a da ona posljedično s djecom živi u gradu pod Marjanom. Svi su se nadali kako će im se ta želja i ostvariti, no to se nije dogodilo i oni sada žive u Instanbulu gdje njezin suprug brani boje Fenerbahçea.

Podsjetimo, Edin i Amra Džeko vlasnici su jedne luksuzne vile u Dubrovniku, a ovaj je par u braku od 2016. godine. Imaju četvero djece - Unu, Danija, Daliju i Hanu, a Amra iz prvog braka ima još i kćer Sofiju. Za Amru je javnost doznala još 2012. godine, a Edin i ona su svoju vezu skrivali u počecima.

Amra Džeko je, prije veze s Edinom, kao sarajevska glumica i manekenka preselila u Los Angeles, s namjerom da ondje gradi karijeru. No kad se rasplamsala ljubav s Edinom, sve su te ambicije pale u drugi plan, a ona je odlučila slijediti svoje srce. Napustila je Ameriku i za Džekom otišla u Italiju.

Amra i Edin vlasnici su restorana Ezza u Dubrovniku, koji vrlo uspješno posluje, i odakle lijepa Džekina supruga često objavljuje zanimljive objave. Osim dubrovačkog restorana, Džeko je uložio i u nekretninski biznis u Grljevcu, u Podstrani. Ondje je sa svojim kumom Senijadom Ibričićem uložio sredstva u projekt dviju luksuznih, kaskadnih zgrada s raskošnim okućnicama, gdje su stanove kupili, između ostalih, i dobro situirani i uspješni ljudi iz Bosne i Hercegovine.

