Poznati iz kulturnog života natjecali su se u 'Potjeri', a ovo su neka od pitanja na koja nisu znali odgovor

Posebno izdanje "Potjere" prikazalo se danas na Prvom programu HRT-a. Povodom Dana hrvatske knjige današnje izdanje "Potjere" imalo je humanitarni karakter i osvojeni novac je doniran knjižnici u Petrinji. U ovom posebnom izdanju sudjelovala su poznata imena kulturnog života kako bi svojim nastupom u kvizu popularizirali čitanje knjiga te pokazali koliko je ono važno.

Kao natjecatelje smo gledali Dražena Ilinčića, HRT-ovog novinara, Marija Kovača, kazališnog i filmskog redatelja, Daniela Rafaelića, povjesničara filma te Seida Serdarevića, urednika i izdavača.

Dražen Ilinčić osvojio je 35 tisuća kuna u prvoj minuti u kojoj je odgovarao na pitanja koja mu je postavljao voditelj Joško Lokas.

Lovkinja Morana Zibar kao višu ponudu mu je ponudila 100 tisuća kuna, ali on je rekao kako nema hrabrosti za veću ponudi i borio se za svojih 35 tisuća kuna. Bez problema je odgovorio na sva pitanja, a jedno od pitanja dalo mu je prednost jer je Morana pogrešno odgovorila. Koji se pridjev u prvoj didaskaliji "Ćelave pjevačice" pojavljuje čak 15 puta, glasilo je pitanje. Odgovori su bili engleski, francuski i talijanski. Ilinčić je točno odgovorio engleski dok je Morana odgovorila francuski. U Marijevom slučaju su za potrebe posebnog izdanja napravili iznimku jer on ne bi smio nastupati s obzirom da je u Potjeri već pobijedio. Mario Kovač osvojio je 17 500 kuna i rekao je kako je sam sebe razočarao te je prihvatio je Moraninu višu ponudu od 70 tisuća kuna.

Na pitanje na kojem je pogriješio je glasilo; Tko je 1886. objavio dječji roman "Srce", kojim je stekao međunarodnu slavu? Odgovori su glasili Carlo Collodi, Edmondo De Amicis i Gianni Rodari. I Morana i Mario su mislili da je to Collodi ali točan odgovor je bio De Amicis. Još jedno pitanje na kojem je netočno odgovorio je glasilo: Koji je bio prvi roman Iana Fleminga? Casino Royal, Dr. No ili Goldfinger su bili ponuđeni odgovorio i Mario je pogrešno odgovorio Dr. No, a točan odgovor je bio Casino Royal. Seid je osvojio 14 tisuća i Morana mu je kao višu ponudila 56 tisuća kuna. Koju je knjigu u ljeto 2018. godine Dan Brown promovirao u Zagrebu?, glasilo je pitanje, a ponuđeni odgovori su bili; Izlazak, Otkrivenje, Postanak. Seid je pogrešno odgovorio - Otkrivenje a točan je odgovor bio Postanak. Daniel Rafaelić na ploči se borio za iznos od 69 tisuća kuna i jedino pitanje na koje je pogrešno odgovorio bilo je iz njegovog svijeta filma. Koji je film snimljen 2007. po romanu nobelovca Kazua Ishigura, a odgovori su bili Howards End, Na kraju dana i Soba s pogledom. Daniel je pogrešno odgovorio Howards End a točan je odgovor bio Na kraju dana. U završnoj Potjeri su došli 18 koraka prednosti pred lovkinjom Moranom Zibar i borili su se za 230 tisuća kuna.

Morana nije znala odgovor na pitanje Koji je kultni roman Kurt Vonnegut tek 2019. godine dobio svoj hrvatski prijevod, a natjecatelji su znali da je riječ o Klaonici 5. Sljedeće pitanje na koje nije znala odgovor glasilo je; Čiji se grob u romanu Da Vincijev kod nalazi ispod Louvrea, bilo je pitanje na koje ni Morana ni natjecatelji nisu dali točan odgovor koji je glasio Marija Magdalena.

Morana nije znala ni točan odgovor ni na pitanje; Cjelokupni tok koje rijeke Jasen Boko prati u putopisu "Život i smrt uz svetu rijeku"? Jordan je rekla Morana a natjecatelji su točno odgovorili Ganges i osvojili 230 tisuća kuna za knjižnjicu u Petrinji.