Bogatstvo se istopilo, a slavni glumac izgleda sve lošije: Napokon odlučio progovoriti bez cenzure

Glumac Matthew Perry navodno je pri kraju pisanja svoje autobiografije. Fascinantan život slavnog 'Prijatelja' mnogima će sigurno biti zanimljivo štivo, a pogotovo činjenica da je imao gotovo sve na svijetu, no zbog problema s ovisnostima sada nema posla i izgleda sve lošije.

"Matthew nije idiot. Zna da će priča bez cenzure o setu serije i njegovom problemu s drogom biti best-seller", kazao je izvor blizak Perryju za strane medije.

Gllumac će u njoj navodno pisati i o svojim romansama s poznatim glumicama kao što su Julia Roberts, Courteney Cox, ali i Jennifer Aniston - s kojom je u jednom periodu navodno bio u vezi.

Inače, istina je da Perry svake godine sve lošije izgleda. Mnogi su uvjereni da je to zbog njegove ovisnosti o tabletama i alkoholu, o kojima često javno govori. Ipak, sada je noviu informaciju o njegovom zdravlju podijelio i njegov očuh Keith Morrison. Kazao je kako je Matthew prije dvije godine bio na jako zahtjevnoj operaciji želuca.

"U to vrijeme smo mogli provoditi s njim puno vremena, što je ja mislim bilo dobro za sve. Užasno je kad se ljudi ozbiljno razbole, moraju na operaciju i brinu se hoće li preživjeti ili ne. To nas je sve još više povezalo. Svi smo morali biti tamo da ga izvučemo iz toga" kazao je glumčev očuh i dodao: "Vrlo je talentiran i fokusiran lik. Jako je bistar. Takav je bio još kao dijete". Osvrnuo se i na to kako je glumčeva obitelj doživjela njegov uspjeh.

"Uspjeh serije Prijatelji iznenadio je Matthewa kao i sve nas. Nimalo me ne iznenađuje što je upravo on odabran za takvu ulogu. Uloga Chandlera točno se podudara s njegovim posebnim smislom za humor. Jesu li je napisali znajući da je on poput tog lika ili je to više prilagodio sebi, ne znam. Vjerojatno je kombinacija to dvoje. On je nadarena duša i vrlo pametan i dobar momak", zaključio je.