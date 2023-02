Bivši supružnici Slavica Knežević i Marko Torjanac premijerno izveli predstavu 'Ljubavna pisma'

U kazalištu KNAP u Zagrebu sinoć je održana premijera poznate predstave koje režirao domaći glumački dvojac. Naime, predstavu 'Ljubavna pisma' izveli su bivši supružnici Slavica Knežević i Marko Torjanac, a radi se o jednoj od najizvođenijih kazališnih ljubavnih priča na svijetu, nominiranoj i za Pulitzerovu nagradu za dramu, a tekst je 1988. godine praizveden na Broadwayu.

Andrew i Melissa, likovi u predstavi, prijatelji su iz djetinjstva čije dopisivanje započinje slanjem poruka za vrijeme sata u osnovnoj školi što se nastavlja cjeloživotnim razmjenjivanjem pisama u pokušajima da realiziraju svoju vezu kojoj su prepreka objektivne okolnosti, ali i oni sami. Njihovi životi idu u različitim smjerovima, a kroz pisma progovaraju o svojim nadama i željama te pobjedama i porazima. Andrew se u životu bavi politikom, a Melissa umjetnošću. U predstavi se prikazuje odgovor na pitanja je li za njihovu ljubav prekasno.

02.02.2023., Zagreb - U kazalistu KNAP odrzana je premijera predstave "Ljubavna pisma" u produkciji Kazalista Planet Art te izvedbi i zajednickoj reziji Slavice Knezovic i Marka Torjanca. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Inače, glumački par je u braku proveo devet godina i to od 1990. do 1999. godine, a zajedno imaju sina Jana. Slavica je prije nekoliko godina progovorila o svom braku u jednom intervjuu.

- Sve što sam voljela kod njega, što me privuklo, to on i dalje ima u sebi. Nestala je ljubav. A zašto to smatram porazom? Zato što sam se kasno udala, s 36 godina i tada sam i rodila. U to je doba to je bilo jako kasno jer ja nisam bila netko tko bi se udavao, nije me to ''furalo'' u životu. I sad odjednom, udajem se i gle – nije ispalo za cijeli život. Sada mi je pouzdan prijatelj, doživljavam ga kao rod. Tako ljudi trebaju postupiti kada se raziđu i imaju djecu – kazala je tada.

Glumački par 2009. godine proživio je i strašnu nesreću. Naime, njihov sin Jan tada je na povratku iz škole doživio nesreću. Udario ga je automobil, a ozljede su bile opasne po život. Mladić je deset dana bio u komi, a izgledi za preživljavanje su mu bili minimalni. Bivši supružnici tada su se ujedinili u svojoj borbi pozitivnim mislima i u nadi da će se ponovno veseliti zajedničkim uspjesima. Jan se uspio izboriti s ozljedama, a prije nekoliko godina njegovi roditelji su s javnošću podijelili kako je njihov sin diplomirao na Pravnom fakultetu te kako je proglašen najboljim studentom u grupi s prosjekom 4,9.

Dodajmo i kako se Slavica zbog ove predstave vratila iz mirovine u koju je otišla s navršenih 65 godina, a ranije je priznala kako joj je mirovina teško pala.

