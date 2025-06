Bivši suprug Natalije Price čeka dijete s glumicom! Ona otkrila spol bebe

Glumica 36-godišnja Iva Jerković Oreški i njezin suprug Ivan Oreški, inače zagrebački specijalist otorinolaringologije i kirurg u slatkom su iščekivanju! Za portal Glorije glumica je otkrila kako je trudna i da čekaju sinčića. Naime, lijepa brineta istaknula je da je ova prekrasna vijest stigla u siječnju, tijekom njezina intenzivnog i lijepog procesa rada na predstavi "Zločin i kazna" u matičnom joj HNK-u.

Objasnila je kako joj se vijest o trudnoći u prvi trenutak činila nestvarnom, no nakon nekog vremena preplavio ju je osjećaj velike sreće i zadovoljstva. Kao i većina trudnica prva tri mjeseca borila se s velikim mučninama, no unatoč tome ostala je aktivna, privela je kraju sezonu u kazalištu, a snimila je i film. - Još se nismo odlučili za ime, budemo ga spontano smisliti. Inače, Ivan i ja se sve lako dogovorimo, super funkcioniramo i oduvijek pazimo jedno na drugo - što je uporište našeg odnosa - osvrnula se glumica na ime sina, te je istaknula da joj suprugove pažnje nikad nije nedostajalo, a pogotovo ne sada kada je u drugom stanju.

Podsjetimo, godine 2023. Ivan Oreški zaplovio je u mirnu luku s Ivom Jerković Oreški, a zanimljivo je i to da mu je prva supruga bila Natalija Prica. Inače, uspješna zagrebačka stomatologinja Prica 2011. godine osvojila je titulu Miss Universe Hrvatske te je našu zemlju predstavljala na izboru u Brazilu. Ivan Oreški, inače ugledni zagrebački specijalist otorinolaringologije i kirurg, kada se rastavljao 2020. od Price nije imao baš lijepe riječi... – Kako se u medijima moje ime često povezuje s tom ženom, želim vas informirati da Natalija Prica-Oreški i ja već dulje ne živimo zajedno na istoj adresi te da je postupak rastave braka u tijeku – naveo je za portal Dnevno.hr Oreški te tada otkrio da je mirnoj luci s Natalijom došao kraj.

– Svako javno dovođenje u vezu s njom ugrožava moj ugled i integritet – naglasio je. Kako je i zbog čega pukla njihova ljubav, javnosti nije poznato. U javno dostupnoj Facebook fotogaleriji pokojnog gradonačelnika tada je bilo vidljivo kako je još početkom 2020. uz Milana Bandića i Nataliju Pricu na Trgu bana Jelačića pozirao i Ivan Oreški.

Natalija Prica u travnju 2023. godine dala je veliki intervju za časopis Story te se osvrnula na razvod od Ivana Oreškog, svoj manekenski put, političku i stomatološku karijeru te je odgovorila i na pitanja o Milanu Bandiću. – Ako se prisjetimo, doživjeli ste svojevrsni medijski linč prije dvije godine kada je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić iznenada preminuo. Mediji, a i javnost stavljali su vas u zbilja nezgodan položaj. Osim što ste vi doživjeli udarce, doživjeli su ih i vaši bližnji. Je li vam žao zbog toga? – glasilo je intrigantno novinarsko pitanje, a Natalija Prica je odgovorila:

– Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pri tome na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više se ne mislim vraćati na tu temu. Naravno, žao mi je svih ljudi oko mene koji su proživljavali, poput mene, medijski linč i čitali o sebi hrpu laži i izmišljotina, kako u novinama tako i u komentarima na društvenim mrežama. To ide tim ljudima na dušu, ali ja sam iz te situacije izišla čvršća i pametnija. Puno puta čujete kako se uči na tuđim pogreškama, ali zapravo učite samo na svojima. Greške su dobre ako iz njih nešto naučimo i hrabro krenemo dalje! – iskreno je odgovorila te dodala tko je bio uz nju u najtežim trenucima kada su je mediji napadali.

– Moja uža i šira obitelj, dugogodišnji prijatelji i kolege. Također, ugodno me iznenadila podrška ljudi od kojih sam to najmanje očekivala. No u teškim vremenima se vidi tko je tko – priznala je za Story. Otkrila je i kako nakon razvoda nije izgubila vjeru u muškarce, a jednog dana bi se voljela ostvariti i u majčinskoj ulozi. – Nakon razvoda nisam izgubila vjeru u muškarce, ni najmanje. Voljela bih imati djecu i ostvariti se kao majka – otkrila je lijepa Natalija.