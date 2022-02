Tin Kovačić: 'Zanijemio sam kada sam dobio telefonski poziv, ovo je kruna moje karijere'

Slavonac Tin Kovačić pet je godina izvještavao o svim bitnim aktualnostima iz svog rodnog kraja za RTL, a krajem godine odvažio se na nov profesionalni izazov i postao istraživački novinar emisije "Lice pravde" na Una TV-u. Nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji za izbor TV osobe godine zaslužio je zbog priča iz srca Slavonije. Posebno se istaknuo izvještavanjem o slučaju bivše ministrice Žalac, a u povijest se upisao i u kolovozu prošle godine kada je odradio prvo televizijsko javljanje putem 5G mreže. Godinu iza nas pamtit će i po rođenju sina, ali i pandemiji koja ne samo da je utjecala na njegov novinarski posao stavljajući pred njega brojne dosad neviđene izazove nego i na njegovu glazbenu karijeru. Naime, Tin je već gotovo tri desetljeća frontmen punk-benda Debeli precjednik, s kojim je nedavno dovršio i novi album.

Ove godine nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine. Jeste li se nadali nominaciji? Što vam ona znači?

Nisam osoba koja ostaje bez teksta, ali zanijemio sam kada sam dobio telefonski poziv. To je najprestižnija nagrada, hrvatski novinarski Oscar, nagrada za koju nominira struka, a za koju glasaju gledatelji. Na novinarsku adresu ne može stići relevantnije i vrednije priznanje od ovoga. Apsolutna kruna moje karijere. Lepeza osjećaja od ushićenja do zahvalnosti za prepoznat rad. A kad su se prvi osjećaji stišali, na površinu je isplivala motivacija da na sve što sam do sada radio dodam još jači gas.

Što kažete na konkurenciju u kategoriji za TV osobu godine?

Nogometnim rječnikom, igrači top klubova lige petice. Igrači koji čine razliku, nositelji igre u svojim klubovima. Da kojim slučajem postoji fantasy journalism igra, sigurno bi ih doveo u svoj klub. Ljudi su sam vrh hrvatskog novinarstva, zanatlije, pravi opinionmakeri. Imaju moj duboki naklon.

Iza nas je još jedna vrlo neizvjesna godina, u kojoj ste se istaknuli pričama iz srca Slavonije, izvještavanjem o slučaju bivše ministrice Žalac, odradili ste i prvo povijesno javljanje putem 5G mreže... Po kojim ćete pričama vi najviše pamtiti 2021. godinu?

Po rođenju sina Didija. To je priča puna ljubavi. Najdivnija i s velikim, najslađim osmijehom.

Krajem godine napustili ste RTL i postali dio Una TV-a. Što vas je najviše motiviralo da se odvažite na nov profesionalni izazov? Razlikuje li se trenutačno vaš radni dan od prosječnog radnog dana koji ste imali dok ste bili dio RTL-a?

Veliki izazov, velika promjena. No od izazova se ne bježi, a uvelike pomaže i motivira sjajna atmosfera u novoj ekipi te hrabra urednica Ivana Paradžiković, koja ne bježi od iskonskog novinarskog poriva za istinom i pravdom. Istraživačko novinarstvo potpuno je drukčiji format. Ali spreman sam na sve izazove i priče koje će, ne sumnjam, odzvanjati ne samo Hrvatskom nego i cijelom regijom.

Godinama ste bili zaštitno lice RTL-ovog dopisništva iz Osijeka. Sami ste pokrivali cijelu Slavoniju i Baranju. Što je po vama najizazovniji dio posla televizijskih dopisnika?



Svestranost. Nemate opciju profilirati se i specijalizirati za jedno područje kao u velikim, središnjim redakcijama. Morate biti spremni provesti jedan dan u gumenim čizmama u svinjcu, a drugi u odijelu prateći premijera. Dopisnik mora bezuvjetno voljeti svoje podneblje. Samo tako se može shvatiti novinarski zadatak, odgovornost biti u službi i na usluzi ljudima. Nikako obrnuto.



Pratite širok spektar tema, no koje biste izdvojili kao najdraže? Na kakvim pričama najviše volite raditi i s kakvih terena izvještavati?



Misija snimatelja s kojim sam radio i mene bila je promijeniti narativ o Slavoniji i Baranji kao slijepom crijevu Hrvatske koji je godinama zastupljen u medijima. Istok Hrvatske nije zadužen samo za priče o sirotinji, odlascima mladih, patnji, poplavama. Ovdje ne hodaju rumeni, debeli Slavonci u nošnjama s čvarcima u džepu. Ovo je najljepši dio planete s predivnim, kreativnim, domišljatim i vrijednim ljudima koji su najveće bogatstvo. Kada smo napravili priču koja je barem malo mijenjala tu sliku, išao sam spavati sretan.

Na osječkoj sceni poznati ste i po svom glazbenom angažmanu, no brojni gledatelji ne znaju da ste već dvadesetak godina frontmen punk-benda Debeli precjednik. Prije pandemije pozivi za nastup stizali su vam i iz inozemstva. Kakva je situacija s koncertima u protekle dvije godine?

Točno 29 godina. Tužno je bez koncerata. Život bez glazbe osiromašen je život. No nismo dozvolili da ostanemo bez nje pa smo doba karantena proveli u karanteni. Zatvorili smo se u atomsko sklonište, u kojem imamo probe, i napisali novi album, koji je u završnoj fazi snimanja vokala. Nema uzmaka, nema predaje.

Kako vaši prijatelji i obitelj reagiraju kad vas vide na TV-u? Tko je vaš najveći kritičar i kako se nosite s kritikama?



Majka je najveći kritičar. Strog, ali pravedan. I dalje usađuje u mene osnovne životne vrijednosti koje prihvaćam, promišljam o njima i nadograđujem kroz svaku kritiku i savjet. A moje svakodnevno pojavljivanje na TV-u najviše doživljavam kroz oči djece. Za njih nisam “onaj s TV-a”, već “onaj s TV-a kojemu je bolje da ne zaboravi donijeti slatkiše koje je obećao kada dođe kući.” To je odlična škola kako bi ti obje noge ostale na zemlji.



Ako Ruža završi u vašim rukama znate li već gdje ćete ju smjestiti?

U Barcelona pubu u Osijeku. Moji prijatelji navijaju za mene kao da su na tribini. Iako bi moje osvajanje Ruže bilo jednako iznenađenje kao da Millwall osvoji FA Cup, oni imaju vjeru u mene pa bi red bio da s njima podijelim trofej.

Živimo u vrlo neizvjesnim vremenima, no ako nam epidemiološke prilike dozvole da održimo Ružu 18. ožujka u HNK, hoćete li doći na dodjelu i koga ćete povesti sa sobom?

Uistinu sam zahvalan na ovom velikom priznanju i prepoznavanju, i to u kakvom samo društvu! Bit će mi čast doći na dodjelu Ruže. Ako prilike dozvole, volio bih da obitelj bude uz mene, samo nisam siguran da HNK ima dovoljno dobru zvučnu izolaciju za količinu buke koju moji šašavci proizvode.

