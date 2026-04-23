NAKON OTKAZA SE POVUKAO

Bivši glumac Ivan Herceg nakon dvije godine šutnje se oglasio na mrežama, evo kako sad izgleda

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
23.04.2026.
u 20:30

Kada je dobio otkaz, bio je na vrhuncu slave, a publika je bila naklonjena njegovu liku Tome Viteza kojeg je glumio u "Čistoj ljubavi

Ivan Herceg glumom se bavi otkako se 2000. iz drugog pokušaja upisao na Akademiju dramskih umjetnosti. Kad je 2009. godine diplomirao iza sebe je već imao četiri filma: Tu (2003.), "Pjevajte nešto ljubavno (2007.), Žena bez tijela (2007.) i Nije kraj (2008.). Glavna uloga u sa­­punici “Dolina sunca” i veća u “Najboljim godinama” priskrbile su mu slavu i status zavodnika. Igrao je u televizijskim serijama "Kad zvoni?" (2005.), "Cimmer fraj" (2007.) te "Larin izbor" kao Jakov "Jaša" Zlatar (2011.-2013.). Serija Larin izbor dobila je 2012. i svoju filmsku verziju "Larin izbor: Izgubljeni princ".

Herceg je u tom periodu uživao veliku popularnost i nakon uloge Jakova u "Larinom izboru" uslijedile su i uloge u hit serijama "Najbolje godine", "Kud puklo da puklo" te "Zlatni dvore", dok je njegov posljednji televizijski angažman bio u seriji "Čista ljubav". Otkad je 2017. godine glumio u seriji "Čista ljubav", više ga nismo vidjeli ni u jednoj seriji niti u filmu. Kada je dobio otkaz, bio je na vrhuncu slave, a publika je bila naklonjena njegovu liku Tome Viteza kojeg je glumio u "Čistoj ljubavi". Na tom projektu nije ostao do kraja i krajem prosinca 2017. dobio je otkaz iz serije i tada je objašnjenje s Nove TV glasilo kako je suradnja s Hercegom prekinuta zbog produkcijske prirode, što nisu htjeli komentirati. Ivan je tada na Instagramu samo napisao:

"Hvala vam, dragi moji, a neki tamo valjda imaju neke svoje razloge zašto rade sve to što rade." Od tada se povremeno javljao na Instagramu i zadnje dvije godine nije imao novih objava, sve do jučer. Objavio je fotografiju snimljenu na Ivanščici i napisao je: "Nisam ni znao da sam došao na Hercegovu tvrđavu..". Ubrzo nakon toga stavio je na Instagram novu objavu u kojoj je podijelio fotografije snimljene na Skywalku na Biokovu i napisao je: Nema do ove rivijere, ćaća je bio u pravu.
showbiz otkaz Čista ljubav larin izbor Ivan Herceg

