Bivši glumac Ivan Herceg nakon dvije godine šutnje se oglasio na mrežama, evo kako sad izgleda

Ivan Herceg glumom se bavi otkako se 2000. iz drugog pokušaja upisao na Akademiju dramskih umjetnosti. Kad je 2009. godine diplomirao iza sebe je već imao četiri filma: Tu (2003.), "Pjevajte nešto ljubavno (2007.), Žena bez tijela (2007.) i Nije kraj (2008.). Glavna uloga u sa­­punici “Dolina sunca” i veća u “Najboljim godinama” priskrbile su mu slavu i status zavodnika. Igrao je u televizijskim serijama "Kad zvoni?" (2005.), "Cimmer fraj" (2007.) te "Larin izbor" kao Jakov "Jaša" Zlatar (2011.-2013.). Serija Larin izbor dobila je 2012. i svoju filmsku verziju "Larin izbor: Izgubljeni princ".

Herceg je u tom periodu uživao veliku popularnost i nakon uloge Jakova u "Larinom izboru" uslijedile su i uloge u hit serijama "Najbolje godine", "Kud puklo da puklo" te "Zlatni dvore", dok je njegov posljednji televizijski angažman bio u seriji "Čista ljubav". Otkad je 2017. godine glumio u seriji "Čista ljubav", više ga nismo vidjeli ni u jednoj seriji niti u filmu. Kada je dobio otkaz, bio je na vrhuncu slave, a publika je bila naklonjena njegovu liku Tome Viteza kojeg je glumio u "Čistoj ljubavi". Na tom projektu nije ostao do kraja i krajem prosinca 2017. dobio je otkaz iz serije i tada je objašnjenje s Nove TV glasilo kako je suradnja s Hercegom prekinuta zbog produkcijske prirode, što nisu htjeli komentirati. Ivan je tada na Instagramu samo napisao:

"Hvala vam, dragi moji, a neki tamo valjda imaju neke svoje razloge zašto rade sve to što rade." Od tada se povremeno javljao na Instagramu i zadnje dvije godine nije imao novih objava, sve do jučer. Objavio je fotografiju snimljenu na Ivanščici i napisao je: "Nisam ni znao da sam došao na Hercegovu tvrđavu..". Ubrzo nakon toga stavio je na Instagram novu objavu u kojoj je podijelio fotografije snimljene na Skywalku na Biokovu i napisao je: Nema do ove rivijere, ćaća je bio u pravu.