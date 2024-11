Bivša supruga je pomahnitala nakon razvoda! Nabrajala starlete s kojima ju je varao i seksualne devijacije u kojima je uživao

U godini kada se obilježava 25. godišnjica, "Sopranosi" ostaju djelo koje izaziva divljenje. Ova tvrdnja dobiva na težini zahvaljujući novom dokumentarcu iz HBO-ove produkcije pod nazivom "Wise Guy". Ovaj dokumentarac istražuje kulise serije kroz razgovore s preživjelim članovima glumačke postave i redateljem Davidom Chaseom, nastojeći otkriti neke tajne serije koja se smatra jednim od najboljih prikaza antiheroja na televiziji ikada.

Uistinu, svojom najimpresivnijom glumačkom kreacijom, Tonyjem Sopranom, glumac James Gandolfini zauvijek je izmijenio povijest pop-kulture. Otkako je neurotični mafijaški capo prvi put zasjeo na psihijatrijski kauč 1999. godine, televizija je preko noći postala najvitalniji kreativni medij. Zahvaljujući njemu, junaci s malih ekrana više nisu morali biti nabildani ljepotani: sa stotinu i dvadeset kilograma žive vage, glumac je postao neočekivana zvijezda... I neočekivani seks-simbol. Premda je tijekom karijere portretirao pretežno grubijane i pripadnike kriminalnog miljea, uvijek je uspijevao unijeti u njih dašak šarma, ranjivosti, ukratko ljudskosti. Njegovim preranim odlaskom 2013. godine Hollywood je izgubio ne samo velikog glumca nego i velikog čovjeka, nježnog giganta koji je s lakoćom osvajao srca kolega i suradnika.

James Joseph Gandolfini rođen je 8. rujna 1961. u Westwoodu u američkoj saveznoj državi New Jersey kao najmlađe dijete u obitelji talijanskih imigranata. Majka Santa radila je kao upraviteljica kantine u katoličkoj srednjoj školi, dok se otac James Joseph, nositelj ordena Purpurno srce u Drugom svjetskom ratu, u poratnim godinama bavio zidarskim poslovima, a kasnije je pronašao stalno zaposlenje kao domar. Često bi kupovao automobilske gume u trgovini u vlasništvu Salvatorea Travolte, oca glumca Johna Travolte; njihovi su sinovi godinama kasnije postali prijatelji i zajedno glumili u pet filmova. Gandolfinijevi roditelji bili su pobožni katolici koji su kod kuće govorili talijanski. Pod utjecajem roditelja James je razvio snažan talijansko-američki identitet i redovito je posjećivao Italiju.

Kao dječak, ni po čemu se nije previše isticao, osim po tjelesnoj snazi. Prijatelj iz djetinjstva Steven prisjeća se da je u susjedstvu slovio kao najjači i najveći: "Uvijek je bio miran i povučen, ali smo ga se iz nekog razloga bojali. Djelovao je kao da će svaki trenutak 'puknuti', a niste znali kada će se to dogoditi!" Nakon mature upisao se na Sveučilište Rutgers, gdje je diplomirao komunikacije 1982. godine.

"Učinio sam to na majčin nagovor, iako nisam baš prštio akademskim entuzijazmom", priznao je jednom prilikom. Kako bi se prehranio, zaposlio se u pubu koji se nalazio unutar studentskog kampa gdje je radio kao izbacivač. Kako bi što lakše krotio nepoćudne goste, počeo je trenirati borilačku vještinu krav magu, kojom se koristi izraelska vojska. Premda se domogao diplome, pojma nije imao što želi raditi u životu. Bio je siguran tek u jedno – da želi živjeti u New Yorku. Nakon preseljenja u Veliku Jabuku, bio je vozač kamiona, barmen, a potom i voditelj noćnog kluba Private Eyes. Na potonjem mjestu upoznao je različite profile ljudi, od homoseksualaca preko umjetnika do kriminalaca, a ovi su mu, ispričao je, kasnije poslužili kao modeli za glumačke kreacije.

Onim u čemu će briljirati počeo se baviti slučajno: prijatelj ga je nagovorio da se zajedno upišu na glumačku radionicu. Zahvaljujući nevjerojatnoj sposobnosti improvizacije, postao je miljenik nastavnika. Profesionalnim vodama zaplivao je relativno kasno, kao tridesetogodišnjak, ulogom u brodvejskom hitu "Tramvaj zvan čežnja". Na "daskama koje život znače" debitirao je s legendama zanata Alecom Baldwinom i Jessicom Lange.

Prvu, manju filmsku ulogu ostvario je u studentskom filmu "Eddy" 1987. godine, no veću priliku dobio je tek u filmu "Stranac među nama" (1992.) redatelja Sidneya Lumeta. Nakon dva manja filma, ostvaruje zapaženu sporednu ulogu filozofiranju sklonog mafijaškog ubojice u "Pravoj romansi" iz 1993. redatelja Tonya Scotta. Premda je film bio razočaranje na blagajnama kina, kritičari su ispisali prve lovorike za Gandolfinijevu glumu.

Nakon nekoliko nezapaženih filmova, ponovno surađuje s Tonyjem Scottom te ostvaruje još jednu zapaženu ulogu u "Grimiznoj plimi" iz 1995. godine. Sa Sidneyem Lumetom ponovno surađuje u "Noći nad Manhattanom" 1996. godine. Među njegovim idućim ulogama tijekom 90-ih izdvajaju one u filmovima "Uhvatite maloga" Barryja Sonnenfelda gdje glumi utjerivača dugova, potom "Perdita Durango" Álexa de la Iglesie i "Tako je slatka" Nicka Cassavetesa, gdje igra nasilnu pijanduru koja prebije i pokuša silovati glavnu glumicu Robin Wright. U kratkometražnom dijelu Williama Garcije "A Whole New Day" (1999.) u omnibusu "Stories of Lost Souls" ostvario je glavnu ulogu, nakon koje je glumio negativca u dugometražnom trileru "8 milimetara" Joela Schumachera.

Premda je solidno živio od filmova, glavne uloge i dalje mu izmiču. Prekretnicu i katapult prema slavi označio je nastup u "Obitelji Soprano", jednom od najuspješnijih serijala u povijesti kablovske televizije. Nakon audicije, bio je uvjeren da nema nikakve šanse. "Scenarij me oduševio, ali bio sam spreman okladiti se da će glavna uloga pripasti nekakvom je*enom ljepotanu koji više sliči Ircu nego Talijanu. Bio sam uistinu iznenađen kad su me pitali mogu li se naći s producentom i redateljem Davidom Chaseom sljedeće jutro u devet sati. Čak sam se malo i snuždio jer sam, kao noćna ptica sklona alkoholom natopljenim izlascima, u to vrijeme obično spavao", ispričao je glumac.

Susret je, unatoč nasrtljivim zrakama jutarnjeg sunca, prošao iznad svih očekivanja. Chase i Gandolfini postali su suradnici i bliski prijatelji: od 1999. do 2007. godine snimili su osamdeset šest nastavaka serijala koji je nedugo nakon prikazivanja stekao kultni status. Za ulogu Tonyja Soprana, mafijaškog bossa koji pokušava balansirati između kriminalnih obaveza i zahtjeva razmažene obitelji, pazeći pritom na visoki kolesterol i otvarajući dušu na psihijatrijskom kauču, zasluženo je pokupio tri Emmyja, Zlatni globus te nagrade Američkoga filmskog instituta i Udruge filmskih glumaca.

Gandolfini je često isticao da između njega i Tonyja Soprana nema previše sličnosti: "Ljudi me doživljavaju kao opakog tipa, ali to je, vjerujte mi, daleko od istine. U stvarnosti sam simpatičan neurotik, nešto poput Woodyja Allena od 120 kilograma." Do koje su ga mjere poistovjećivali s njegovim najpoznatijim likom, svjedoči anegdota s newyorških ulica. Vraćajući se iz kafića, glumac je nabasao na prizor kao iz svojih filmova: dva mlada razbojnika pokušavala su istrgnuti torbicu iz ruku nemoćne starice. Nakon što su spazili Gandolfinija, smjesta su prekinuli kriminalnu aktivnost. "Bježimo, ide Tony Soprano!" viknuo je krupniji mladić kolegi, a potom su obojica nestala u vidu lastina repa. Glumac je žrtvi pomogao da ustane, a da stvar bude apsurdnija, očevici događaja pohvalili su "Tonyja" zato što je "ipak stao na stranu pravde".

S emitiranjem prvih epizoda njegova je popularnost eksplodirala, s njom i interes velikih filmskih studija, stoga je ubrzo ostvario zapažene uloge i u brojnim hollywoodskim blockbusterima. Za ulogu osjećajnog gej mafioza u filmu "Meksikanac" (The Mexican, 2001.) Gorea Verbinskog izgubio je petnaest kilograma, no kasnije ih je morao vratiti jer se producentima Sopranosa nije sviđala ideja o mršavijem liku Tonya Soprana. S braćom Cohen surađivao je na filmu "Čovjek kojega nije bilo" glumeći vlasnika dućana koji nabija rogove zakonitoj bračnoj družici, s Robertom Redfordom glumio u vojnom trileru "Posljednja bitka" i odigrao glavnu ulogu građevinskog radnika koji vara Susan Sarandon u "Ljubav i cigarete". Nakon završetka ere Sopranosa, producirao je televizijski dokumentarni film "Živa sjećanja: Povratak iz Iraka" (Alive Day Memories: Home from Iraq, 2007.) u kojem je intervjuirao ranjene američke veterane iračkog rata.

Privatni život također mu je bio poput plovidbe nemirnim morem. Nedugo nakon početka emitiranja "Obitelji Soprano" uplovio je u bračnu luku s dugogodišnjom djevojkom i osobnom tajnicom Marcy Wudarski, no Gandolfinijeva iznenadna slava promijenila je ranije skladan odnos. Daleko od klasične muške ljepote, ali naoružan šarmom i zvjezdanom prašinom Tonya Soprana, preko noći se našao okružen zanosnim djevojkama, mahom glumicama u potrazi za uspjehom.

Umjesto skrbi o tek rođenom sinu Michaelu, odao se noćnom životu i tulumarenju, a Marcy, koja je u početku pronalazila opravdanja za suprugove nestašluke, pomahnitala je kad joj je ovaj uručio papire za razvod. Krenula je u ogorčenu medijsku kampanju protiv bivšeg, nabrajajući starlete s kojima ju je varao, seksualne devijacije u kojima je uživao, ističući i njegovu sklonost opijatima...

Sit javnog pranja prljava obiteljskog rublja, Gandolfini je samo kratko komentirao da u njenim navodima nema istine te da su braku presudili psihički problemi s kojima se odbijala suočiti. Ljubavnu sreću pronašao je u zagrljaju bivše manekenke Deborah Lin. Vjenčali su se u ljeto 2008. u njezinu rodnom Honoluluu, a kum im je bio glumčev sin. Nakon što su postali ponosni roditelji djevojčice Liliane Ruth, činilo se kako su se Gandolfiniju sve kockice posložile. Sudbina je, međutim, za njega imala drukčiji plan.

Kad je otputovao u domovinu svojih predaka zbog filmskog festivala u sicilijanskoj Taormini, nitko nije mogao ni slutiti da će se kući vratiti u lijesu. Dana 19. lipnja 2013. godine, nakon večere u društvu 13-godišnjeg sina Michaela, glumcu je pozlilo. Oko 22 sata sin ga je pronašao na podu kupaonice hotela "Boscolo Exedra Roma". Hitna pomoć stigla je za tren oka, ali Gandolfiniju više nije bilo spasa. Umro je od posljedica srčanog udara, u 52. godini života. Osim neutješne obitelji i vojske poklonika diljem svijeta, iza njega je ostala i nedovršena uloga u pilotu televizijske serije "Criminal Justice" (2013.), u koju je nakon Gandolfinijeve smrti preko noći uskočio Robert De Niro.

Šest mjeseci nakon njegove smrti te poslije peticije koju je na internetu pokrenuo jedan od Gandolfinijevih srednjoškolskih kolega, njegov rodni grad Park Ridge dao je dijelu Park Avenue (ulice u kojoj je odrastao) novo ime – Put Jamesa Gandolfinija. Znakovi su postavljeni na raskrižju Park Avenue i Kinderkamack Roada na javnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo nekoliko njegovih bivših kolega iz Sopranosa. Istog mjeseca HBO je objavio dokumentarni film ovom velikom glumcu u čast "James Gandolfini: Tribute to a Friend", koji je sadržavao intervjue s kolegama i snimke nastale iza scene. Redatelj Spike Jonze, koji je prethodno radio s Gandolfinijem na filmu "Where the Wild Things Are", posvetio je svoj Oscarom nagrađeni film "Her" upravo preminulom glumcu.

Sljedeće godine Gandolfini je posthumno primljen u Kuću slavnih u New Jerseyju. U godinama nakon njegove smrti ispostavit će se kako je Gandolfini imao zajedničkog s Tonyjem Sopranom puno više no što je bio sklon priznati. Knjiga "Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers" autora Jamesa Andrewa Millera, koja je svjetlo dana ugledala 2021., otkriva kako su Gandolfinijevi "demoni" izašli na vidjelo čim je počeo glumiti Tonyja. Ovisnost glumca Jamesa Gandolfinija o drogama i alkoholu u vrijeme snimanja kultne serije "Obitelj Soprano" bila je toliko ekstremna da su se čelnici kuće HBO bojali da će umrijeti usred snimanja.

"Brinuli smo se za Jamesov život cijelo vrijeme snimanja", rekao je Jeff Bewkes, čelnik HBO-a od 1995. do 2002. godine. "Morali smo zaustavljati produkciju u nekoliko navrata zbog kokaina koji je konzumirao", priznao je. Sopranovi problemi na ekranu nerijetko su bili jednaki onima koje je Gandolfini imao u stvarnome životu.

"James je u nekoliko navrata htio napustiti seriju jer je shvaćao koliko je to štetno po njegovo zdravlje. Kako bi potpuno shvatio lik Tonyja, morao je zagrepsti u svoju najtamniju stranu", tvrdi autor knjige. Sam Gandolfini govorio je kako se s ovisnostima počeo boriti kada je imao 18 godina. Bio je čak i uhićen zbog konzumacije droga.

Sve je eskaliralo na dodjeli Zlatnih globusa 2005. godine. Trebao je uručiti jednu nagradu, no kolege ga nigdje nisu mogle pronaći. Na kraju su ga našli ispred dvorane kako na parkiralištu radi anđele u snijegu. "Bio je toliko pod utjecajem opijata da nije ni primijetio da snijega uopće nema", otkriva knjiga. Ipak, njegova karizma učinila je da se i 25 godina nakon debija na HBO-u "Obitelj Soprano" neprekidno nalazi na vrhu popisa najboljih televizijskih serija svih vremena, dok je James Gandolfini svojom najimpresivnijom glumačkom kreacijom dao neizbrisiv doprinos pop-kulturi na prijelazu stoljeća.

