Bivša supruga Daniela Popović jednom fotografijom otkrila u kakvim je odnosima s njegovom novom suprugom

Sanja Bjedov, bivša supruga Daniela Popovića podijelila je na Facebooku fotografiju sa sadašnjom suprugom svog bivšeg. - Ja bivša i Aleksandra sadašnja gospođa Popović na kavici - napisala je Sanja i pokazala kako je u očito prijateljskim odnosima s bivšim suprugom i njegovom novom odabranicom. Sanja i Daniel imaju svoje djece, sina Sebastiana i kći Kim i Sanja je ponosna što su oboje od oca naslijedili glazbeni gen.

- Danijel i ja bili smo jako zaljubljeni i puno smo putovali. On je imao stvarno respektabilnu karijeru, i u Europi je surađivao sa svjetskim zvijezdama. On je vrhunski glazbenik koji je imao svijet na dlanu i žao mi je što svoju karijeru nije sličnim intenzitetom nastavio i danas. - rekla je Sanja, inače organizatorica izbora Miss Supranational Hrvatska, u jednom intervju. Iako je s bivšim svojevremeno bila i na sudu ti problemi su očito sada riješeni i Sanja i Daniel su u dobrim odnosima. Aleksandra je njegova četvrta supruga i kako je u intervju za Novi list rekao ona mu je i najveća podrška.

Foto: Facebook

- Aleksandra je moja najveća podrška, ona je moja ljubav, moje sve, već godinama u dobru i u zlu. Nedugo nakon što smo stupili u brak, otišla je na pregled i saznala za dijagnozu, da boluje od karcinoma. Bilo je to jedno jako teško razdoblje. Dvije godine je trajala ta borba, a ona se borila se k’o lavica, naravno i doktori zaslužuju jedno veliko hvala. Njezina tada maloljetna kći Patricija i ja to smo teško podnosili. Posebice ja kad bih u očima njezine kćeri vidio strah i nedoumicu. Drago mi je da je to teško razdoblje iza nas. - rekao je pjevač.

