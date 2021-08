Tia Mamić proslavila je 37. rođendan i pokazala kako ju je iznenadio suprug Mario

Tia Mamić svoj 37. rođendan je proslavila u Hercegovini i podijelila je djelić atmosfere s proslave na kojoj su bile prisutne njezine bliske prijateljice među kojima je su bile i Lada Mitrašinović s kojom Tia Mamić i poslovno surađuje, te Morana Mamić koja je bila udana za Zdenka Mamića, rođaka Zdravka Mamića. Posjetila je i Prirodni park Koćuša u Ljubuškom i podijelila je na Instagram storyju i fotografiju s kave s Ljubom Jurčićem koji se o Tiji brinuo od njezine 12 godine kada joj je umrla mama.

S obitelji i prijateljima rođendan je proslavila na večeri, a pokazala je i kako ju je suprug Mario iznenadio tortom na kojoj je pisalo: Sretan rođendan najboljoj ženi. Tia i Mario u braku su od 2017. godine kada su svoju jednogodišnju vezu okrunili brakom pred stotinjak uzvanika.

Foto: instagram

- Kad smo se upoznali, ja sam radila na jednom projektu, i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto - to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to - to - rekla je Tia u jednom intervju kako se rodila ljubav sa sinom Zdravka Mamića. Tia iz braka s košarkašem Chrisom Warrenom ima sina Dominica, a Mario iz braka s voditeljicom Monikom Olujić ima sinove Josipa i Jakova.

