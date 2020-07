Bivša Miss svijeta pozitivna je na koronu i s kćeri je prevezena u bolnicu

Bolivudska zvijezda i bivša Miss svijeta Aishwarya Rai Bachchan, koja je bila pozitivna na testu za Covid-19, prevezena je u bolnicu u Mumbaiju zajedno sa svojom osmogodišnjom kćeri. Aishwarya Bachchan (46) i njezin kći Aaradhya bile su u samoizolaciji u njihovu domu, no primljene su u bolnicu zbog poteškoća s disanjem, piše dnevnik Times of India.

Foto: Suzan/Press Association/PIXSELL Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan arrive at the Raavan Premiere at the BFI, Southbank, London on June 16, 2010. Photo: Press Association/PIXSELL

"Dobro su", prenijela je novinska agencija Press Trust of India citirajući izvor iz bolnice gdje su već ranije ovaj tjedan hospitalizirani njezin suprug, također glumac Abhishek Bachchan i njegov otac, legenda indijskog filma Amitabh Bachchan. Obitelj Bachchan ima poveću vojsku obožavatelja koji su na društvenim mrežama pozvali sve da mole za ozdravljenje slavnog glumca Amitabh Bachchan i njegove obitelji.

Aishwarya Rai je bila Miss svijeta 1984. a filmsku karijeru je počela 1990. Danas je zaštitno lice kompanija kao što je L'Oreal. Od početka epidemije u Indiji, 26.000 ljudi umrlo je od posljedica Covida-19.

