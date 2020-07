Bivša Bondova djevojka u strahu: 'Prate nas i žele nas ubiti'

Glumica Denise Richards ponovno se našla u problemima. Naime, Denise tvrdi da nju i supruga Aarona Phypersa prati američka vlada. Isto tako je uvjerena i da ih žele ubiti. Izvori bliski glumici uvjereni su da Richards ima psihičke probleme, a svemu je kumovala i lezbijska afera s reality zvijezdom Brandi Glanville, koju je uvjerila da su ona i suprug u otvorenom braku.

Glumica je uvjerena da su ona i suprug Aaron, holistički liječnik prijetnja liječnicima i zdravstvenim organizacijama.

'Sve što su vas učili o tome kako bolesti funkcioniraju i nastaju, sve je laž', rekao je njezin suprug jednom prilikom, na što je ona brzo odgovorila da bude tiho jer ih već prate. Komentirala je kako njezin suprug svojim metodama postiže odlične rezultete te da se to ne sviđa organizacijama koje 'samo žele zaraditi novac'.

Podsjetimo, Denise i u 49. godini plijeni pozornost svojim nevjerojatnim izgledom. Mnogi ju i danas pamte po kao jednu od najljepših holivudskih glumica devedesetih, ali i po propalom braku s glumcem Charliejem Sheenom s kojim ima dvoje djece. U intervjuu za IN magazin glumica je progovorila o razvodu, ali i navodnim hrvatskim korijenima.

- Nisam Hrvatica, iako to na internetu piše, nemam hrvatske korijene koliko znam ali morat ću obaviti DNK test no ne vjerujem da ih imam. Ali posjetila sam Hrvatsku, prekrasna je i osebujna. Nadam se skorašnjem povratku, bila sam u Dubrovniku - ispričala je Denise koja je svoju posljednju ulogu ostvarila u popularnoj američkoj sapunici 'The Bold and The Beautiful' u kojoj glumi lik Shaune.