Biste li vi znali? Student je na ovom pitanju iz književnosti iskoristio dva džokera pa odustao

U jučerašnjoj epizodi kviza "Tko želi biti milijunaš?" sjeo je 20-godišnji Zagrepčanin i student ekonomije Antonio Cimaš. Odmah na početku staknuo je kako ne sudjeluje na pab kvizovima pa mu je sudjelovanje u popularnom kvizu bilo "spoj na slijepo".

Na sedmom pitanju prvi je put zamolio za pomoć, a odlučio se za džoker publike. Nije znao koje boje je glava mužjaka divlje patke na kojoj ima žuti kljun. Za A - crvene bilo je 9% publike, 51% za B - zelene, 24% za C - smeđe, 16% za D - crne.

Nakon što je vidio odgovore publike Antonio je kazao kako je tek tada shvatio pitanje. I zahvalio publici jer mu je pomogla osvojiti 600 eura, piše HRT.

Deveto pitanje ponovno mu je zadalo probleme, a na njemu je ovaj student iskoristio oba preostala džokera, a na kraju i odustao. Radilo se o pitanju iz književnosti. Pitanje je glasilo: Čiji se naslovni lik spominje već na prvoj stranici romana "20 000 milja pod morem" Julesa Vernea? Defoeov, Hemingwayev, Londonov ili Melvilleov?



- Nisam pročitao. Problem je što ne znam tko je Defoe ni London ni Melvill. Jedini koji me vuče bio bi Hemingway - kazao je Antonio i zatražio džokera zovi. Ali, ni džoker nije znao pa se Antonio prvo dvoumio da li da uzme i džokera pola-pola ili da odustane od odgovora. Na Tarikov nagovor, uzeo je posljednjeg džokera. Ostali su Londonov i Melvilleov. Nakon kraćeg razmišljanja Antonio je odustao i kući otišao s 1000 eura. Da je odgovarao, naveo bi D - Melvilleov što bi bio i točan odgovor.



- Pripovjedač u "20 000 milja pod morem” govori o golemom čudovištu i uspoređuje ga sa Melvilleovim Mobyjem Dickom - pojasnio je Tarik.

Prije njega nasuprot Tarika sjeo je Ante Spahija iz Šibenika, a prvog džokera zatrebao je na 10. pitanju - za prelazak drugog praga. Pitanje je glasilo: Godina je 1945. 21-godišnja Greta Zimmer je zubarska pomoćnica, a 22-godišnji George Mendonsa po zanimanju je: kauboj, slikar, bankar ili mornar?

- Prvo je što me povuklo, kada ste pročitali pitanje, da bi to mogla biti poznata fotografija kad se američki vojnici vraćaju iz rata i na kojoj se ljubi dvoje mladih ljudi. Imena im ne znam pa ne mogu biti siguran. Mornar bi se uklopio, mislim i po uniformi koju ima na toj slici. Bilo bi dobro, kako bih bio sigurniji, da to potvrdim džokerom "pola - pola” - kazao je Ante. Nakon suženog izbora ostali su A - kauboj i D - mornar što je otklonilo Antinu dvojbu. Kao konačan odgovor naveo je D i tako osvojio 5.000 eura.

Na iduće, 11. pitanje, nije znao odgovor. Riskirao je, i pogodio. No na 12. pitanju zatražio je džokera zovi jer nije znao da se stari trgovački put koji je vodio od južne Arabije do Sredozemlja zvao Put tamjana. Među odgovorima navedeni su i Put jantara, Put svile i Put krzna, a Ante je zahvaljujući svom džokeru "došao" do 18.000 eura.

Posljednje pitanje bilo je o poznatoj seriji koja se trenutno prikazuje na HRT-u. Posljednjeg džokera, pomoć publike, Ante je zatrebao na pitanju za 34.000 eura u kojem se tražilo ime naslovnog lika u poznatoj britanskoj kriminalističkoj seriji "Umorstva u Midsomeru". Od 2011. ubojstva u Midsomeru ne rješava Tom Barnaby, već njegov mlađi rođak - Matthew, Mark, Luke ili John?

Za Matthewa je bilo 50% publike, za Marka 22%, za Johna 19%, za Lukea 9%.

Nakon kraćeg razmišljanja odlučio je riskirati i naveo kao konačan odgovor na 13. pitanje A - Mattew. Nažalost, točan odgovor bio je John te je Ante kući otišao s 5000 eura - iznosom drugog praga.

