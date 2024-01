Biste li slušali? Kraljica Camilla pokreće podcast, poznate osobe u emisiji će pričati o ovom hobiju

Nakon Meghan Markle i princeze Eugenie još se jedna članica kraljevske obitelji odlučila okušati u svijetu podcasta. Sve popularnija forma zabave privukla je i kraljicu suprugu Camillu. Supruga kralja Charlesa odlučila je pokrenuti emisiju o čitanju. Naime, Camilla je još u jeku pandemije pokrenula klub čitatelja jer je s prijateljima i znancima u to vrijeme dijelila preporuke za knjige. Iz kluba se rodila i službena humanitarna zaklada The Queens Reading Room.

– Htjela sam da to bude nešto za sve kako bi našli što im se sviđa i uživali – rekla je tada i nastavila: – Mislim da je to zato što volim čitati, a znam da i puno drugih ljudi pronalazi zadovoljstvo u tom hobiju.

– The Queen's Reading Room Podcast mjesto je za ljubitelje knjiga i one koji bi željeli više zavoljeti literaturu, a u tome im mogu pomoći svjedočanstva ljubitelja globalnih literarnih heroja – stoji u opisu na stranici podcasta. Dodaju i da su autori diljem svijeta odlučili podijeliti dragulje iz svojih biblioteka te su podijelili svoje najdraže autore, kao i omiljene knjige i najranija sjećanja o čitanju.

U podcastu će sudjelovati Sir Ian Rankin, pisac i filantrop, David Baddiel, engleski komičar, i mnogima omiljena glumica Joanna Lumley, koju smo zavoljeli u seriji "Pa to je fantastično" u 90-ima. Ipak, za razliku od mnogih poznatih ličnosti, Camilla neće biti voditeljica podcasta koji pokreće. Vodit će ga šefica zaklade The Reading Room, Vicki Perrin, no to ne znači da kraljica neće sudjelovati u njemu – sigurno će se pojaviti.

– Nema ništa bolje nego kada vam knjigu preporuči prijatelj, ali još je bolje kada vam slavni autori ili poznate osobe otkriju koje su njihova najdraža literarna djela. Nadam se da će ovaj podcast inspirirati ljude da više čitaju – kazala je Perrin. Podcast će imati premijeru 8. siječnja na svim platformama.

– S nevjerojatnom moći da inspiriraju i educiraju, knjige diljem svijeta obogaćivale su moj život od djetinjstva. Upravo zbog toga bilo je veliko zadovoljstvo gledati kako raste i razvija se moj klub čitatelja The Reading Room. Sada kada je i humanitarna zaklada, nadam se da će pomoći da u djeci i odraslima probudi doživotnu povezanost s magijom koja se može pronaći samo među stranicama knjige – rekla je Camilla. Ona je, inače, druga supruga kralja Charlesa koju godinama javnost nije htjela prihvatiti. Diana ju je bila prozvala rotvajlericom, a mnogi su upravo nju krivili za raspad braka Lady Di i tadašnjeg princa Charlesa. Kada je Diana izgubila život u prometnoj nesreći, mediji su Parker-Bowles opisali kao najomraženiju ženu u Velikoj Britaniji i nitko nije vjerovao da će se stvarno udati za Charlesa. No, oni su sudbonosno da izrekli 2005. godine i otada je većina percipira kao ključnog člana kraljevske obitelji, ali i kao ženu koja je kralju oslonac te na njega ima smirujući utjecaj koji mu pomaže da se lakše snađe u svojoj ulozi.

Inače, iza kraljevskog je para duga i zapetljana ljubavna priča. Davne 1970. godine na polo utakmici zaiskrilo je između njih. Dijelili su sličan smisao za humor, ali i ljubav prema tom sportu. – Moja prabaka bila je ljubavnica tvog prapradjeda. Osjećam da imamo nešto zajedničko – našalila se Camilla jednom prilikom. Upravo ta njena rečenica ostavila je pečat na njihovu vezu, koja se, tvrdili su tada mediji, razvila odmah nakon tog susreta i potrajala je nekoliko mjeseci.

U medijima je prošle godine odjeknula i priča da je kraljica supruga Camilla prekinula jednu važnu tradiciju. Ukinula je položaj dvorske dame. Dvorske su dame imale ključnu ulogu u kraljevskom životu, služeći kao pratiteljice, savjetnice i tajnice. Pokojnu kraljicu Elizabetu i njenu sestru princezu Margaretu pratile su na službenim dužnostima i inozemnim turnejama.

Najodanije dame

Kraljica supruga za taj se potez odlučila zbog svojih nastojanja da pojednostavi službu te je dvorske dame zamijenila sa šest pomoćnika nazvanih kraljičinim pratiocima. Kako su pisali britanski mediji, za pokrivanje tih troškova dobit će nominalnu naknadu kao i za dvorske dame.

– Kraljica supruga nije željela niti je trebala dvorske dame, a kraljičini pratioci imat će drukčiju ulogu i biti ovdje da Njezinu Veličanstvu pruže podršku i društvo. Na kraju vrlo napornog dana lijepo je imati dugogodišnjeg prijatelja kraj sebe – rekla je osoba iz kraljevske obitelji za britanske medije.

Palača je kraljevske pratioce imenovala u prosincu 2022., a među njima je pet žena iz najužega kruga kralja i kraljice, za koje se vjeruje da su neke od najstarijih i najodanijih prijateljica kralja. To su Lady Lansdowne, dizajnerica interijera s okom za modu i profesionalno poznatija kao Fiona Shelburne, Jane von Westenholz, za prijatelje Lofty, Lady Katharine Brooke ima glavnu ulogu u konjskim utrkama i kći je bivše dvorske dame, Sarah Troughton, prva žena koja je obnašala dužnost lorda namjesnika od Wiltshirea i rođakinja pokojne kraljice, Lady Sarah Keswick, najstarija prijateljica kraljice supruge i zbog opakog smisla za humor poželjno društvo na večeri, te barunica Carlyn Chisholm, bivša medicinska sestra i doživotna plemkinja koja s kraljevskim parom prati konjske utrke, a nekada je s njima išla i u lov na lisice. Zahvaljujući promjeni tradicije, svoju je ulogu prvi put dobio i muški savjetnik, Camillin odani prijatelj koji se brine o konjima Ollie Plunkett, a radi s njezinom privatnom tajnicom.

