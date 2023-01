Biste li ga prepoznali? Zbog serije koja ga je proslavila postao je seks simbol, no takva pažnja nije mu bila ugodna

Ako ste i ove jeseni gledali seriju 'Gilmoreice' sigurno ste se pitali kako danas izgledaju glumci iz te serije. Naime, iako su neki, kao što je Milo Ventimiglia puno radili i nakon te serije, mnoge nismo više nikad vidjeli u nekom uspješnom projektu ili njihove uloge jednostavno nisu bile dovoljno velike da bismo ih zapazili. Jedan od njih je i Scott Patterson.

Serija 'Gilmoreice' mnogima je još uvijek jedna od omiljenih, a u njoj je svih sedam sezona glumio i Scott Patterson. Njega su svi zapamtili kao Lukea Danesa za kojeg su brojni fanovi navijali da pred oltar odvede Lorelei Gilmore. Scott je američki glumac i glazbenik najpoznatiji upravo po toj seriji, a zanimljivo je da se bavio profesionalnim sportom, ali i da je završio komparativnu književnost.

Foto: Profimedia

Scott danas ima 64 godine i više ne izgleda kao što je izgledao u danima najveće slave, opustio se i izgubio je kosu, no još uvijek je prisutan njegov šarmantan osmijeh i sanjiv pogled, koji i dalje privlači fanove.

Foto: Profimedia

Odrastao je u Philadelphiji, a njegovi roditelji rastali su se kad je imao 16 godina, Oformio je bend s najboljim prijateljem Tommyjem Poitrasom i imali su više uspješnih singlova. Pod imenom The Unknowns nastupali su diljem SAD-a. Nakon što je završio srednju školu nije se više htio baviti glazbom, već je na Sveučilištu Rutgers završio komparativnu književnost. Kasnije je u New Yorku upisao glumu, no ta karijera je je trebala pričekati jer se Patterson zaljubio u jedan sport. Riječ je o bejzbolu. Sedam godina bio je profesionalni sportaš u bejzbol ligi, te je odigrao i nekoliko utakmica u višim ligama. Igrao je za Yankeese, a kasnije potpisao i za Los Angeles Dodgers, ali nakon toga više nije igrao.

Odlučio se vratiti u New York gdje je započeo glumačku karijeru te se nakon manjih uloga uspio izboriti za ulogu Luke Danesa koja ga je proslavila.

Prošle godine se Scott prisjetio kako mu je bilo neugodno za vrijeme snimanja jedne epizode u trećoj sezoni, jer su svi komentirali njegovu stražnjicu.

Foto: Saeed Adyani/Netflix "Gilmore Girls: A Year in the Life" Season 1 (2016) Lauren Graham, Scott Patterson, "Gilmore Girls: A Year in the Life" Season 1 (2016) Credit: Netflix / The Hollywood Archive Saeed Adyani/Netflix Photo: The Hollywood Archive/PIXSELL/Photo: PictureLux/PIXSELL

- Nije mi bilo ugodno i pop***o sam. Shvatio sam da to nije u redu i nije mi bilo ugodno, tretirali su me kao objekt - rekao je i nastavio: - Bilo je užasno i grozno i morao sam to izdržati, jer se događalo i nakon što su se kamere ugasile, jer su svi i dalje pričali o mojoj guzi. Bilo mi je teško i jedva sam čekao da taj dan bude gotov.

Inače već je 20 godina u braku s Kristine Saryan, te zajedno imaju sina Nicholasa, te najviše vremena provode zajedno u udobnosti svog doma.

