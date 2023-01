Oglasili su se naši glumci koji su klečali pred gulašem: 'Primili smo nekoliko otvorenih prijetnji. Mi smo vjernici'

Kerekesh Teatar, iza kojeg stoje otac i sin, poznati kazališni i televizijski glumci Ljubomir (62) i Jan Kerekeš (35), oglasili su se na Facebooku nakon što su mnoge nasmijali jer su podijeli fotografiju na kojoj kleče pred gulašom. Iako je fotka mnoge nasmijala, neki ljudi su se uvrijedili pa su glumci počeli dobivati otvorene prijetnje zbog toga.

"S obzirom na to da smo primili nekoliko otvorenih prijetnji i obzirom da su naše fotografije klečanja pored gulaša postale najpraćenija vijest u Hrvatskoj IKAD ( što je izrazito žalosno, jer ima puno ljepših i važnijih vijesti ) šaljemo ovu poruku svima koji još vjeruju u ljubav.

MI SMO VJERNICI I VJERUJEMO DA SE SVAKA MOLITVA JEDNAKO GLASNO ČUJE BEZ OBZIRA GDJE SE MOLI.

Ako živimo u demokraciji i prihvaćamo različitosti, zašto ne bismo sutra mogli postaviti tepihe na trgove i klanjati se u smjeru džamije ili druge crkve?

Ako poštujemo žene i njihova prava, zašto bismo trebali tražiti od njih da budu u službi muškaraca? I zašto bi muškarci trebali odlučivati umjesto žena?

Ako se ljudi vole, zašto ne bi smjeli voditi ljubav prije braka?

ŽIVIMO U 21. STOLJEĆU I KLEČIMO NA TRGOVIMA? Svoju seksualnu orijentaciju dokazujemo povorkama, zastavama ili šamarima i batinama?

AJMO SE SVI SMIRITI I POMOLITI ZA SEBE.

Bez fotoaparata u rukama. Sami za sebe. Sad.

AKO IZGUBIMO VJERU DA RAZLIČITO IDE ZAJEDNO, ONDA PRESTAJEMO BITI LJUDI.

Sve vas voli vaš Kerekesh Teatar

♥️

-p.s. ( za one najosjetljivije - kalendar s Titom je jedino što smo našli u vikendici i nema veze s našim životnim stavovima, neki u ruci imaju gemišt jer je fotkanje bilo spontano i nismo klečali 3 sata koliko se kuhao gulaš. )" stoji u objavi na Facebooku.

Kerekesh teatar na svojoj je Facebook stranici objavilo fotografije koje su odmah postale hit na Internetu. Na njima su prikazani muškarci, među njima i dvoje glumaca, kako kleče pred gulašom, a pratitelje je prizor izrazito nasmijao.

- Muškarci klečali na Trgu Sv. Vinograda i molili da gulaš uspije. Da nije ni prerijedak ni previše gust. Žene danas ne trebaju kuhati, nosimo im gulaš jer ih volimo takve kakve jesu. Puno pusa od Kerekesh Teatra i prijatelja - stoji uz objavu koju su podijelili na Facebooku.

"Za to vrijedi klečati, fino izgleda, dobar tek dečki", "Bravo! To su inteligentni muškarci", "Znači ovo je vrh, ljudi svaka vam čast, to je to", "Ekipa vi ste zakon. Ma ne zakon, nego kraljevi u smislu kao osobe", samo su neki od komentara. Inače, fotografije su nastale nakon što su ovog vikenda na glavnom zagrebačkom trgu muškarci klečali i molili da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, ali i za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova, za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu.