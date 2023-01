Naša pjevačica koja se dugo borila s teškom dijagnozom doživjela nesreću: 'Volite život'

Hrvatska pjevačica Nika Antolos zabrinula je pratitelje novom objavom. Naime, otkrila je kako je bila u saobraćajnoj nesreći.

"Jedan od onih dana kad nakon male saobraćajne piješ kavu s pumpe dok trčiš oko jezera s djetetom, psom i labudovima... Volite život i sve što isti u prikolici nosi, jer sreća stvarno nije u 'razlozima' za istu, nju se plete u umu i srcu, pa nosi na prsima... Obucite se", napisala je pjevačica uz fotografiju na kojoj se vidi da uživa u prirodi.

Antolos se prije nekoliko godina suočila s dijagnozom multiple skleroze, a utjehu i snagu pronašla je u vjeri.

Nedavno se odazvala pozivu u emisiju "Zdravlje na kvadrat" i otkrila kakvog je zdravlja. "Joj, super! Super! Ponavljam jedne te iste rečenice, ali da drugo kažem, lagala bih. Ja sam posljednje tri godine bolje nego što sam bila s 18 godina”, priznala je Nika.

Prisjetila se i kako joj se bilo suočiti s dijagnozom.

"Kako to dobro zvuči kad napokon netko izgovori imala, jer ja zaista takav osjećaj imam. Liječnik nisam pa da potvrdim to nečim konkretnim osim svojim osjećajima, svojim životom kakav sada živim koji nisam imala. 13 godina nisam živjela nikako, bila sam nikakva, i onda se dogodila dijagnoza. Čudno zvuči, ali sama sam je našla. Sama sam otišla na MR glave i vratne kralježnice i našli smo lezije. Onda sam našla neurologa koji je potvrdio da je bila leđna, spinalna funkcija i kortići i sve ostalo što to prati. Sa svih strana dolazili su prijedlozi - odi širiti vene, odi na pčelinje ubode, odi na ovo, odi na ono... Zvuči smiješno, ali meni je trebalo dobrih tjedan dana, i puno znači u tom momentu, tišine. I uzela sam si period: 'Ti, ćaća moj gore, kojeg puno volim, kojem vjerujem, Isuse, daj Ti meni nešto pošalji svoje, jer ja ovo ne mogu. Ne znam što da prihvatim od toga'", ispričala je Nika i dodala: "Imala sam početni strah u smislu hoće li to tako strašno boljeti i dalje. I je, boljelo je i dalje. To je neprestano boljelo. Moja je bila takva da sam izgubila vid na lijevo oko, noge nisam osjećala, imala sam nenormalne konstantne bolove. Sijevajuće! Tako bih to najbolje objasnila. I dobro je rekao jedan dečko iz Amerike, kako smo se svi dopisivali s tom dijagnozom: 'To je kao da te netko prihefta na struju svakih deset sekundi. Cijelo tijelo te toliko zaboli da je to strašno!'".

No Nika sa danas, nasreću, vratila u normalu. "Da, vježbam, jedem normalno. Jedem sve što hoću, iako se opet držim većinskih protokola da se u kontaktu s nekim drugim virusom ne može njemu napraviti neka ugodna kućica. Ne bih mu htjela dati to. Ne smijem gluten, laktozu, kazein, šećer i jaja.", kazala je.

