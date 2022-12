Biste li ga prepoznali? U prvom Big Brotheru je osvojio milijun kuna, a danas vodi drukčiji život u inozemstvu

Saša Tkalčević bio je prvi Hrvat koji je milijun zaradio sudjelovanjem u reality showu. Od prvog Big Brothera iz kojeg je izašao kao pobjednik prošlo je već 18 godina, a mnogi se još uvijek rado sjećaju ovog simpatičnog Bjelovarčanina. Saša već neko vrijeme ne živi u Hrvatskoj, preselio se u Švedsku gdje uživa sa svojom suprugom i vodi uspješan salon za tetoviranje, ali i umjetničku galeriju. Tamo u slobodno vrijeme vozi motor i uživa u prirodi na svježem zraku.

Jednom prilikom otkrio je kako je uspio pobijediti, jer je konkurencija tada bila žestoka i mnogi su imali svoje favorite među kandidatima, koji su pred kamerama bili jako opušteni.

Foto: Youtube Screenshot

– Kad sam ja bio u Big Brotheru, cilj mi je bio igrati se, kao i većini drugih kandidata, nije bilo kalkulacija, nisam znao ni kuda idem, ni što je to ispovjedaonica, nisam ništa znao. Na pitanje što bih napravio da mi se opet ponudi sudjelovanje u ovom realityju, Saša kaže: –

Možda da se skupi neka super ekipa, možda bih otišao opet iz zezancije – odgovara Saša i prisjeća se koliko je bio šokiran slavom koja ga je zatekla po izlasku iz kuće.

– Nisam to očekivao. Otišao sam kupiti hlače i tri sata se nisam mogao izvući iz trgovine zbog ljudi koji su me zaustavljali – kaže Saša. Svoj osvojeni milijun uložio je u nekretnine i tako riješio stambeno pitanje sinovima Eduardu i Ernestu. Nakon showa i dalje se bavio tetoviranjem, a s drugom suprugom preselio se u Švedsku gdje sada ima svoj studio za tetoviranje i posvetio se i slikarstvu. – Posao mi ide super, ljudi me cijene, imam svoj tattoo studio. Super je osjećaj kad mi netko dođe i kaže "sviđa mi se vaša slika" i odmah je kupi. U Hrvatskoj sam cijeli život slikao i nikad nitko nije kupio nijednu moju sliku – izjavio je tada Tkalčević.

VIDEO Zvijezda serije 'Kafić Uzdravlje': Preminula je glumica Kirstie Alley