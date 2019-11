'Bio sam jako tužan što nisam Titov pionir, zakleo sam se uz Dinu Merlina'

Luka Nižetić ovih je dana boravio u Sarajevu, i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine za portal Klix dao je intervju u kojem je govorio o glazbi, glumi, ljubavi prema kulinarstvu, ali i prema Sarajevu, gdje je prije 15 godina snimio prvi album.

- Kada sam prvi put došao u ovaj grad, pao sam na koljena. Sjećam se da je Dino Šaran koji mi je radio CD, nazvao moju menadžericu i rekao: 'Ovaj mali nije normalan. Znam da je pristojno dijete, ali šta mu je? On ti samo jede krompirušu za doručak, ručak i večeru.' Osim što sam zavolio krompirušu, ovdje sam se veoma dobro proveo, upoznao mnogo prijatelja. Sada sam ponovo u kontaktu s nekim autorima, radimo na novom albumu, pripremamo singl Dine Muharemovića i moram priznati da mi je drago da se ponovo vraćam korijenima - kazao je Luka i dodao da su mu najveći uzori Michael Jackson i Dino Merlin.

- Michael Jackson je ostavio najveći trag na mene. Kad sam ga prvi put vidio, meni je to bilo kao da sam vidio svemirca. Ja nisam znao je li on čovjek, robot ili vilenjak. On je meni bio potpuno fascinantan. Od naših pjevača to je bio Dino Merlin. Njega sam volio kada sam bio mali. Ima jedna anegdota kada je riječ o njemu. Ja sam prva generacija koja nije išla u pionire i bio sam vrlo tužan jer je moja sestra bila pionirka, a ja nisam. Kući je bila prava tarapana zbog toga. I onda sam odlučio da ću postati pionir. Uzeo sam njen šal i kapu i zakleo se uz pjesmu 'Bosnom behar probeharao'. To je bila moja himna svih himni - rekao je Nižetić i posebno izdvojio fenomen splitskih pjevača.

- To je neobjašnjivo, ne znam da li je to do klime, hrane ili splitskog dišpeta. Mi tamo imamo taj dišpet da drugima moramo dokazati da mi to možemo. Kada se tome doda još talent, uspjeh je zagarantovan. Ono što je specifično je da među nama nema zavisti. Ja nemam neprijatelja. Nikada nisam doživio da mi netko zabije nož u leđa. Inače sam takav. Nikad se ne uvlačim u konflikte, ne pričam ružno o drugima i valjda ljudi koji su takvi i ne dolaze do mene - dodao je Luka.