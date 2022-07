Bio je najbolje plaćen dječji glumac, onda se okrenuo vjeri i napustio glumu i danas je neprepoznatljiv

Angus T. Jones pripada u skupinu glumaca Hollywooda koji su odrastali pred TV kamerama, a slavu je stekao zahvaljujući seriji "Dva i pol muškarca". Ulogu Jakea dobio je kao desetogodišnjak i uz Charlieja Sheena i Jona Cryera glumio je u ovoj seriji od 2003. do 2013. godine.Brzo je postao popularan i serija je danas 28-godišnjem Angusu donijela i dobru zaradu, točnije 350 tisuća dolara po epizodi i osvojio je i brojne nagrade i bio je najplaćenija tinejdžerska glumačka zvijezda. Ali s uspjehom i slavom doživio je i neugodnu stranu slave te je iznenada odlučio napustiti seriju uz poruku obožavateljima kako je ova serija zlo.

- Prestanite gledati 'Dva i pol muškarca' jer vam ta serija puni glavu smećem. Ljudi kažu da je to zabava, ali nije i zato istražite kako televizija utječe na vaš mozak. Istražite sve malo i sami ćete zaključiti koliko je to loše. Nije moguće u isto vrijeme biti istinski bogobojazna osoba i sudjelovati u seriji kao što je ta. To se potpuno kosi s onim što me Biblija uči - poručio je glumac 2012. godine i nakon odlaska iz serije posvetio se vjeri.

Foto: profimedia

Povukao se iz glume, a Daily Mail piše kako se njegovo bogatstvo danas procjenjuje na 20 milijuna dolara. Rijetko se pojavljuje u javnosti i teško ga je prepoznati jer mu je imidž danas sasvim drugačiji od onog iz perioda kada je glumio u "Dva i pol muškarca". Pustio je jako dugu bradu i rijetko se pojavljuje u javnosti, a paparazzi su ga ovih dana snimili dok je s mlađim bratom Ottom bio na večeri u jednom korejskom restoranu.

VIDEO Ivana Trump pronađena je mrtva u svom domu u New Yorku