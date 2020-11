Bila je najbolja prijateljica Kim Kardashian i sada je javno progovorila: Isprao joj je mozak

Larsa Pippen godinama je bila bliska prijateljica obitelji Kardashian, pogotovo je bliska bila s Kim Kardashian i onda je iznenada to prijateljstvo puklo i Larsa više ne komunicira s Kim. Za ovakav razvoj odnosa u njihovom prijateljstvu Larsa krivi Kanyea Westa. Tvrdi kako je reper isprao mozak suprugi Kim i kaže kako je nju znao zvati u svako doba dana i noći i satima je gnjaviti.

- On nije imao povjerenja u prijatelje svoje supruge, pa tako ni u mene. Isprao je mozak cijeloj obitelji i pričao da sam ja svakakva - rekla je Larsa u Hollywood Raw podcastu. Obitelj Kardashian prekinula je sve veze s njom iako ona ne zna što je konkretan razlog tome, ali zna da je velikim dijelom Kanye zaslužan za to jer je u Larsi vidio prijetnju. Nakon što ju je u nekoliko navrata nazvao u gluho doba noći kako bi joj se požalio zbog suludih stvari, Larsa ga je odlučila blokirati.

- Možda se sve dogodilo jer sam blokirala njegov broj, više nisam mogla razgovarati s njim jer me totalno iscrpio. Blokirala sam ga. Očito, to ga je uzrujalo. Tad je krenuo s pričom da sam ovakva i onakva. - rekla je Larsa. Dodala je da joj je žao što više nije dio života Kima Kardashian jer su zbilja bile najbolje prijateljice, ali ako je Kim sretnija jer više na Instagramu nema nijednog traga njihovom prijateljstvu onda je i ona sretna i ne želi da njihovo prijateljstvo utječe na Kiminu obiteljsku sreću.

- Ako Kanye misli da je Kim bolje bez mene, onda neka bude bez mene. Sve je u redu, izgledam li kao da patim, kao da me boli? Dobro sam, preživjet ću. Je li me boljelo? Je. No imam li dovoljno ljubavi drugdje? Imam. - poručila je Larsa.