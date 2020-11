Nekad je bio veliki zavodnik, a danas živi okružen mačkama i tvrdi kako religija ne postoji

Marat Safin, jedan od najpoznatijih tenisača 21. stoljeća, oduševljavao je fanove na teniskom terenu, ali i izvan njega. Za njegovu naklonost borile su se brojne ljepotice, a nerijetko ga je po nekoliko njih pratilo iz lože na najvećim teniskim turnirima. Safin je volio zabavu, pa kruže glasine kako je često na mečeve dolazio mamuran, a gajio je i osebujne poglede na svijet. U to su se uvjerili i novinari ruskog portala Sport.ru, koji su ga nedavno intervjuirali, a intervju je prenio Blic.

- Volim šetati i putovati, a tenis me uopće ne zanima. Ponekad odem na neke veteranske turnire, ali i za to se moram pripremati dva, tri tjedna. Shvatio sam da nema smisla više igrati. Zamislite, radite kao novinar, završite karijeru i onda ponovno radite posao koji ste do sada radili. Glupo, zar ne, u svom je stilu kazao Safin i dodao kako mu nitko ne treba, te da najčešće putuje sam. Najviše ga je oduševio Machu Picchu, za koji je uvjeren da su ga sagradilio vanzemaljci.

Foto: Instagram

- Kada vidite to zdanje, onda vam je jasno da je to izgrađeno na isti način kao piramide u Egiptu. Ne vjerujem da ljudi tako nešto mogu napraviti. Uostalom, ne vjerujem da smo sami u svemiru, mišljenja je Marat koji je vjeruje u religiju.

- Religija ne postoji. To je izmišljotina stvorena da se kontroliraju ljudi. Ne želim uvrijediti, ali meni je sve jasno. Zar stvarno netko misli da Isus i Sotona negdje sjede i odlučuju što će se događati "dolje". To je glupo, veli bivši tenisač koji je trenutačno slobodan. Kazao je kako mu žene ne trebaju.

- Ma ne mogu izdržati ni tjedan u vezi. Obožavam svoj život i ne želim graditivezu ni sa jednom ženom. Imam potpunu slobodu i želim raditi ono što god ja hoću. I ne, nijedna me nije razočarala, jednostavno se ovo dogodilo. Bio sam u jednoj dugačkoj vezi i sada uživam u slobodi. Mir, tišina... To je to, kaže Safin kojem su najbolji prijatelji kućni ljubimci.

- Moja kuća je sveto mjesto. Ne želim da unutra ulazi itko osim mene. Dobro, moje dvije mačke smiju, one žive sa mnom. U principu, ja obožavam životinje, a mačke su mi draže od pasa. Mačke me smiruju, osjećaju čovjeka, kad se loše osjećam priđu mi i smire me, kazao je Safin.