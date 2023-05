Bezobrazno veseli zvuk Mile Kekin donosi u novom albumu „Nježno đonom“

Dugoočekivani i najavljivani novi album Mile Kekina „Nježno đonom“ zamišljen je kao skup pjesama uz koje čovjek može zapjevati, zaplesati, nasmijati se, ali i zamisliti nad samim sobom. Novi album Mile je najavio pjesmom „Mala“ za koju je izdana i istoimena slikovnica koju je velemajstorski naslikao Tomislav Torjanac, a nakon nje, uslijedio je „Ratnik svjetla“.

Nastao u periodu od 2020. do 2023. godine koje su cijeli svijet obilježile pandemijom, skoro dvogodišnjom sviračkom pauzom te potresima, privatnim, poslovnim i doslovnim, Mile album opisuje kao poletnijiji, optimističniji i vrckaviji od vremena u kojem je nastao. Baš u inat svemu tome, sve pjesme pršte životnom energijom i humorom.

- Za taj bezobrazno veseli zvuk najviše je zaslužan Mark Mrakovčić, moj prijatelj, producent i također stalni član mog benda. Od naše prve zajedničke pjesme 'Zubić vila' pa do zadnje, on je vjerovao u svaku stvar na albumu pa čak i kad bismo zaglavili mjesecima, kao s Malom. Kad bih ja već odustao nakon stote verzije, on bi samo rekao 'ok, idemo još jednu verziju probati'. Tako smo nakon bezbroj (većinom sitnih) sati snimili moj jedanaesti album u karijeri. Sve to naravno ne bi tako zvučalo bez prijatelja, koji su poslije tim pjesmama dali bendovsku patinu, a to su moji stari drugari Danko Krznarić na električnoj gitari i klavijaturama, Andrija Lazo na harmonici i akustičnog, te živahna gospode iz ritam sekcije koju čine, Mario Petrinjak za bubnjevima i Viktor Slamnig za bas gitarom. Želim da vas ovih 12 pjesama dobro zabavi i da se vidimo čim prije kod neke bine jer me naravno užasno zanima, da se malko samocitiram, Što će reći ljudi? „ – rekao je Mile Kekin.

Paralelno s albumom izlazi i najnježniji dio đona, pjesma „Guvernal“ za koju je u pripremi i video spot. - Tko još uopće zna šta je to Guvernal? Mlađi teško da su ikad čuli za tu riječ jer osim što je pomalo staromodni izraz za volan bicikla, Guvernal je i nježniji dio mog albuma Nježno đonom i meni osobno jedna najdražih ljubavnih pjesama koju sam ikad napisao. - kaže nam Mile i nastavlja:

- Odsvirao sam ju svom producentu Marku negdje pred kraj snimanje u sitne sate, na akustičnoj gitari. On je samo sjeo za klavir, počeo prebirati po tipkama i odmah je zvučala kao da je uvijek bila tu, bez puno napora nas uvukla u sebe, u mantru dok nismo shvatili da već sviće. Bilo je to, kaže moj snimač, 18th of January last year i puno, puno godina nakon što je moj drug Domić ispalio tu rečenicu za šankom Praćke nakon naše treće pive. “Kužiš stari, vozim ti ja tak malu na guvernalu i vozimo se vozimo i sve bilo ok dok nismo stali. Ta ideja kako je sve dobro dok se kreće mi se istog trenutka učinila savršenom metaforom svih ljubavnih odnosa. Vrtila mi se u glavi kao te pedale bicikla, stalno u krug i nikamo dalje, sve dok mi nije palo na pamet da pobliže predstavim i nju i tog njenog “lovca na noćne linije. – za kraj je rekao Mile.