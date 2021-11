Bear Grylls otrkio da je nagovorio princa Georga da pojede mrava: 'Kakav mali heroj!'

Avanturist i televizijska osoba poznata po preživljavanju u ekstremnim uvjetima Bear Grylls ispričao je kako je princ George (8) pristao pojesti živog mrava. Princ je njegov veliki obožavatelj, a on se često druži s britanskom elitom. O ovom događaju Grylls se pričao tijekom gostovanja u emisiji Good Morning Britain. Ispričao je da mu je na jednom kraljevskom kupu prišla Kate Middleton i upitala ga bi li htio pozdraviti njezinog sina, jer je on velik obožavatelj njegovog showa. "Malo smo razgovarali, i baš u tom trenutku četa mrava počela je hodati po njegovom stopalu, obojica smo ih gledali i onda me on pogledao s tim oduševljenim velikim očima i ja sam mu rekao: 'Hajde, moramo jednog pojesti'. On je kazao: 'Stvarno?' i pojeli smo ga i bila je privilegija dati budućem kralju njegovog prvog mrava. Oči su mu zasvijetlile kao i svima koji se nađu u divljini i suoče s nekoliko strahova i prevladaju ih, što je dobro za njega. Kakav mali heroj", ispričao je. Upitan je i kakvog je opisa bio taj mrav, a on je odgovorio da je bio pomalo žustar.

S druge strane, gledatelji emisije nisu bili impresionirani Gryllsovom ispovijesti, a neki su mu zamjerili i zlostavljanje životinja. "Bear Grylls uči budućeg kralja kako da lovi, ubija i jede male životinjice koje jednostavno proživljavaju svoj uobičajeni dan... i to iz čiste zabave?", jedan je dojmova gledatelja. Grylls je već imao okršaje s aktivistima za prava životinja, a mnogi se ne slažu s njegovim načinom 'zabave'.

