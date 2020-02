'Baka Anđelka nikada nije dopustila da klonem. Oduvijek je govorila da ću postići nešto veliko'

Pjevački show “The Voice” došao je do samog kraja. Ove ćemo subote gledati finale u koje je ušlo četvero natjecatelja, po jedan iz svakog tima. Uz Vinka Ćemeraša, Filipa Rudana i Bernardu Bobovečki gledat ćemo i Albinu Grčić, Splićanku podrijetlom iz Cetinske krajine, koja je prošla zanimljiv put. Prvo je bila u Vanninom timu, a nakon što je ispala preuzeo ju je Massimo. U iduće dvije emisije dobila je najviše glasova publike među članovima svog tima i ušla je u finale.

– Još nisam svjesna toga, zato vjerojatno nisam uzbuđena. Svladao me neki umor, ipak je to jak tempo, ali naravno da se veselim toj suboti, jedva čekam ostaviti srce na pozornici, a ishodom se ne zamaram. Nikako to nisam očekivala, svaka faza nakon nokauta bila mi je iznenađenje – kazala nam je Albina čije su se prognoze o finalistima ostvarile.

– Mislim da svatko od nas četvero ima nešto čime se izdvaja. Vinko ima taj brutalan muški vokal i totalno je neopterećen kad pjeva, Bernarda je s druge strane poseban ženski vokal i interpretator. Fićo i ja žanrovski smo najsličniji, možda vokalno komercijalni, ali po meni ništa manje vrijedni. Sve je stvar ukusa, svi smo se mi trudili i davali sve od sebe tako da će mi biti drago tko god da pobijedi – kazala je Albina koja nam nije htjela otkriti koju će pjesmu pjevati, ali kazala je da je riječ o domaćoj pjesmi. Zanimljivo je da je show počela u Vanninoj ekipi, a završila u Massimovoj. Za oboje ima samo riječi hvale.

- Svakako je za mene veliki užitak raditi s takva dva glazbenika. S jedne strane Vanna u kojoj sam vidjela ne samo mentoricu već i zamjensku mamu. Toliko je topline i volje utkala u rad s nama kandidatima, naučila nas da pjevajući pričamo priču i stvarno sam joj zahvalna na svemu. S druge strane Massimo, koji onako djeluje dosta strogo i distancirano, uspjeli smo se u kratko vremena povezati. Potpuno me skužio i sukladno s tim smo i radili. On me pak naučio da ne moram pokazati sve odmah, u jednoj izvedbi, već da polagano rastem, i ono što me najviše kupilo uvijek mi je govorio da ostanem ta djevojka sa stavom - kaže Albina.

Gledatelji Voicea posebno pamte njen duet "Lovely" s Filipom Rudanom. Obrada hita Billie Eilish i Khaleda ima na YouTubeu gotovo dva milijuna pregleda i puno pozitivnih komentara među kojima ima i onih iz inozemstva. Za Albinu je to velika stvar.

- Pa taj duet je nekako priča za sebe. Bar ga ja tako doživljavam. Ponosna sam jako jer smo se prvenstveno izborili za tu pjesmu i utkali u nju toliko emocije, i mislim da se to i osjetilo. Nisam očekivala takav odjek u širem planu, ali naravno presretna sam. Taj duet je bio neka prekretnica za mene osobno. Počela sam više vjerovati u sebe - otkrila nam je Albina. Glazba je oduvijek nešto što je normalno u njezinoj obitelji.

– Otkako znam za sebe, glazba je dio moje svakodnevice. Tata i njegova braća uvijek su kroz djetinjstvo pjevali, po rođendanima, feštama i slično. Ja pak nisam bila taj tip. Obožavala sam pjevati, ali najviše za svoju dušu u svojoj sobi. I tako sam kroz školovanje počela taj talent otkrivati drugima. Uvijek mi je u tom razdoblju nedostajalo samopouzdanja, ali zato je baka Anđelka bila tu i nikad mi nije dopustila da klonem, uvijek je vjerovala u mene i govorila mi: “Ti ćeš postići nešto veliko” – kaže Albina kojoj je velika podrška dečko Ivan, koji se profesionalno bavi nogometom.

– On je stvarno iznimno ponosan na mene, ali nije nimalo iznenađen jer smatra da sam zaslužila sve što mi se događa. I on je vjerovao u moj uspjeh od početka. Za mene je ljubav jedna od najvažnijih faktora u životu i stvarno mi je sve bezvrijedno kad nemam osobu kojoj mogu doći u zagrljaj nakon što se sva svjetla ugase – emotivno će Albina, kojoj je najveći uzor pokojni Oliver Dragojević, no puno je naučila i u Voiceu.

– Pokušavam naći nešto svoje i na tome raditi i u skladu s tim raditi pjesme. Voljela bi da to većinom budu balade i pjesme smislenih tekstova i neuobičajenih melodija. Htjela bih se i sama okušati u pisanju – zaključila je Albina.

