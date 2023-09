Nisu ni stigle, a kandidatkinje se već porječkale: 'Kome se ne sviđa, nek okrene glavu'

Pisma su podijeljena i šestorica farmera spremna su upoznati kandidatkinje koje su im pisale. One stižu iz svih dijelova Lijepe Naše, no ove godine ljubav pred kamerama RTL-ova popularnog showa tražit će i dame iz Austrije, Njemačke, pa čak i daleke Švedske. Svaka od njih skriva svoje adute kojima želi privući farmera – neke imaju izgled, druge karakter, a povratnice u show nadaju se kako će im nova prilika donijeti i više sreće.

- Vjerujem da u ovakvoj emisiji mogu pronaći ljubav. Možda ne ljubav, ali neko lijepo poznanstvo sigurno da - kazala je Jasmina (37) iz Siska, jedna od kandidatkinja.

- Glazba, to liječi. Seks liječi, i ljubav. Tri stvari prave - poručila je Ljubica (73) iz Samobora.

Foto: RTL

Radoslav, Ivan i Branko spremni su za svoje kandidatkinje, a Radoslav je otkrio i što njegova idealna žena mora imati.

- Kod mene žena mora imati nešto da me privuče, mora biti inteligentna da bi me mogla privući. Od mojih pet pisama što sam dobio, samo je jedno i pol napisano pismeno. Malo me trnci prođu kako se vrijeme približava da vidimo tko je to došao, nisi opet ravnodušan - poručio je Radoslav.

Dok su se farmeri spremali za svoje dame svojim jutarnjim rutinama, kandidatkinje su u autobusu do svojih farmera malo i zapjevale, ali i zaplesale.

- Jedna prijateljica rekla mi je da sam nikakav, ali da kad se svučem da izgledam kao boksač. Žene i vole malo tvrđe tijelo i jače mišiće i to - rekao je Stjepan nakon svoje jutarnje rutine vježbanja.

Jedna od povratnica ove sezone je i svima poznata Bahra (57).

- Ja sam se opet pojavila sa jednim dobrim raspoloženjem i živim u nadi, možda se opet sretne neka prilika, neka iskrica, neka vezica. Bez obzira, ako ne, idemo dalje. Možemo biti dobri prijatelji, ne treba srljati naivno - poručila je Bahra.

Voditeljica Anita Martinović pozdravila je kandidatkinje, a slijedi im i izbor ''zlatne djevojke'' svakog farmera, koji prolazi uz poneka ljubomorna dobacivanja.

Voditeljica je odmah prepoznala poznato lice. - Poznati glas čujem s lijeve strane. Bahrice, kako imaš lijepu frizuru. A osmijeh blista - poručila joj je Anita. - Ja sam ubiti htjela svoj novi imidž radi sebe najviše, spremila sam ga lijepo, dotjerala sam se lijepo, malo da se promijenim u novom izdanju kao Bahra, a drago mi je i da me farmer upozna u novom izdanju - dodala je Bahra.

Foto: RTL

Još jedno poznato lice je i Ines (50).

- Ja sam u 'Ljubav je na selu' bila šest puta, ovo mi je sedmi put - priznala je, a jedna kandidatkinja dobacila je kako se čudi Ines da je u showu bila toliko puta. - Ja bi već davno odustala - poručila je.

Foto: RTL

Ines je poručila da joj se kod Radoslava sviđa što je ambiciozan i što nudi lagodan život. - Ja sam jedna moderna djevojka koja voli lagodan život - kazala je.

Dame su ustvrdile da su potpuno spremne za novu ljubav i svoje farmere, a time je došlo vrijeme da saznaju i tko su "zlatne djevojke". One, naime, neće ići na zabavu s farmerima večeras već se im se pridružiti kasnije, a to znači da ostale djevojke imaju malo više vremena da ih farmeri upoznaju.

Kad su u pitanju Mijine djevojke, zlatna među njima je Brankica, koja je kazala kako ovo nije očekivala. Među Brankovim djevojkama, zlatna je Smilja. - Jesam, sretna sam što sam zlatna cura - kazala je Smilja.

Antina zlatna djevojka je Milena, dok je Radoslavova Riva.

Foto: RTL

- Nema problema, bit ću srebrna - rekla je Ines.

Ivanova zlatna djevojka je Gabrijela, dok je Stjepanova Ranka.

Nakon proglašenja, već je došlo do prepirki među curama, ovaj put između Milene (52) koja dolazi iz Stuttgarta, i Rive (50) iz Dortmunda.

- Ja sam joj davala jedan savjet, ona je odbila i htjela je prije mene da ide na razgovor, ja sam rekla ne, držimo taj red kakav je. Ove izjave. Onda joj se navodno trepavica pomakla i zbog trepavice sad ja moram biti zadnja, pa neću - ispričala je Milena drugoj kandidatkinji.

- Zbog moje trepavice je bilo i onda je rekla da će ona staviti grudi. Ja sam joj mogla jako dobro odvratiti, ali nisam taj tip žene. To ne priliči nama, mi smo odrasle osobe. Ja sam razumjela da je to zbog mojih usana, zbog trepavica, ali sam rekla da ja volim takve stvari. Kome se sviđa neka gleda, kome se ne sviđa nek okrene glavu. Što me briga - poručila je Riva poslije.

- Riva je malo uzbuđena, nervozna, drugačije prikriva svoju uzbuđenost. Možda se skriva ta njezina neka uzbuđenost u odnosu prema nama. Malo je naporna, ne voli naporne ljude - odgovorila je Milena.

Prvi je večeras svoje dame upoznao Mijo. Od svih, najmanje mu se svidjela Marija.

- Ne sviđa mi se jednostavno taj njen stil - komentirao je, a kasnije je otkrio i da radi kao security, što ga je dodatno odvuklo je nje.

- Drago mi je što je bajkerica i što voli motore, ali nije žena koja bi me privukla za nešto ozbiljnije -dodao je.

Upoznao je i Katarinu koja je pak rekla da je on ipak malo prestar za nju.- Ja ih ne mogu vratiti, ali imam dušu - kazao je Mijo koji je zaključio kako su sve posebne.

