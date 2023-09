Sin Nives i Gorana Ivaniševića proslavio peti rođendan, radijska voditeljica pokazala dio proslave

Radijska voditeljica Nives Ivanišević i teniska legenda Goran Ivanišević proslavili su peti rođendan svog sina Olivera. Ovim povodom je Nives objavila nekoliko fotografija na kojima su čestitke malenom Oliveru, ali je i otkrila kako su proslavili ovaj veliki dan.

Oliver, Nives i Goran zajedno su pozirali, zagrljeni i uz balon s brojem pet, a čestitke malenom uputili su i brojne im drage osobe među kojima i kuma. Uz to, Nives je pokazala i kako je nazdravila s Oliverom.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Nives i Goran u braku su od 2017. godine, a roditelji sina Olivera postali su u rujnu 2018. Vjenčali su se nakon godinu dana veze, što je prvi brak za voditeljicu, ali drugi za tenisača koji je bio u braku s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović. Goran s Tatjanom ima dvoje djece, kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.

