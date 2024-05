Baby Lasagni se pokvario auto, pa najavio novi koncert: 'Ostalo je samo 50 karata....'

brak na prvu

Karmen i Josip napustili show: 'Čak ni prijateljski odnos nismo uspjeli uspostaviti'

Karmen i Jole u show su došli naknadno, a na početku su među njima postojale neke iskre, no one su brzo nestale. Par nije uspio pronaći zajednički jezik, no na prošloj su ceremoniji odlučili ostati kako bi se družili s drugim sudionicima. Sada ih je pak posjetila stručnjakinja Iva, jer je bila zabrinuta zbog njihovog odnosa te čestih prepirki.