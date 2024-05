Ovo je 30 uspješnih hrvatskih autora mlađih od 30 godina

Od nevjerojatnog svjetskog uspjeha kojeg je strelovito postigao Marko Purišić kao Baby Lasagna do streaming servisa i YouTube trending lista kojima dominiraju imena poput Grše ili Miach te producenti i autori kao što su Lockroom i Z++, jasno je da u hrvatskoj glazbi pušu novi vjetrovi. Zadnjih godina mlade snage donose na scenu nove trendove, tekstove i energiju. To se - možda polako ali sigurno - prelijeva i na druge kanale na kojima se izvodi, emitira ili vrednuje glazba. Uvjerili smo se to na nedavnim dodjelama nacionalnih glazbenih nagrada Porin, Cesarica i Rock&Off, o tome svjedoče rasprodane koncertne dvorane ili, ako ste prije za digitalni semafor, Billboardova ljestvica.

Mladi talenti kombiniraju i stvaraju nove „soundove“ i „beatove“ ali pouzdano pristižu i u „stare“ glazbene žanrove: od standardnog popa ili alternativnog rocka, preko zabavne i tamburaške glazbe do tzv. primijenjene glazbe za serije, filmove ili reklame.

Klasična, jazz, etno, elektronska i suvremena glazba također imaju svoje autorske nade, ali to su glazbeni pravci u kojima treba još duže da se uspjeh osjeti i u prihodima od autorskih prava.

Na radaru

To se odražava i na honorare koje članovima četiri puta godišnje isporučuje služba HDS ZAMP. Mlađih od 30 godina trenutno ih je 1050. Čim im se prve pjesme uspješno zavrte po medijima, digitalnim servisima ili počnu izvoditi uživo u javnosti, služba za njih počne obrađivati prihode sa svakog od izvora s kojih stižu. Tantijeme koje od autorskih prava dobivaju kumulativno i nepogrešivo već nakon nekoliko godina aktivnosti ukazuju na mlade glazbenike popularnih glazbenih žanrova na koje treba obratiti pozornost. To su ljudi od kojih će neki sljedećih godina i desetljeća vjerojatno dominirati mainstream scenom.

Prije 3 godine objavili smo ih 15, a sad objavljujemo imena 30 autorica i autora mlađih od 30 godina koji kroz svoje honorare vide rad sustava kolektivnog ostvarivanja prava. Nekih više nema, stariji su od 31 godine ali mnogih novih imena je tu – i mnoga su već dobro poznata. Visina tantijema nije mjerilo umjetničke vrijednosti glazbe koju bilo tko stvara. Ovaj popis u kojemu je to glavni kriterij samo je informacija svima koje zanimaju imena mladih kreativaca čija se glazba trenutno najviše „hvata“ u javnosti.

Iako su različitih stilskih usmjerenja i žanrova, zajednički im je autorski talent kojeg prepoznaje publika, ali i radijski urednici, novinari, diskografi, koncertni organizatori, kuratori playlista ili glasači glazbenih nagrada. Svi su oni stvorili nešto autentično svoje, a istovremeno zanimljivo publici i medijima. Dovoljno da zasvijetle na radaru HDS ZAMP-a koji nizom projekata i aktivnosti zagovara stvaralaštvo svojih (posebno mladih) članova.

Dug put do uspjeha

Istovremeno želimo ukazati na sustav kolektivne zaštite autorskih prava na kojeg se, jednako kao njihovi stariji kolege, mogu osloniti tijekom svog glazbenog putovanja. Iza statua Porina, Cesarice i Rock&Offa, iza rasprodanih koncertnih dvorana i klubova, stotina tisuća, pa i milijuna pregleda i klikova te vodećih pozicija na top listama stoje naporan rad, izdvojeno vrijeme, uporni socijalni kontakti te značajna financijska ulaganja u glazbenu opremu, studijska snimanja, usavršavanja i alate za promociju.

Drago nam je što je na ovoj listi i nekoliko ženskih imena: postotak djevojaka (skladateljica, kantautorica i producentica) u ovom „razredu“ je osjetno veći od postotka žena skladateljica u Društvu ukupno. Nadamo se da će oba i u budućnosti dalje rasti.

Put do uspjeha je dug, a da biste kao skladatelj mogli živjeti samo od autorskih prava morate napisati mnogo hitova, kroz desetljeća. I dok su i za neke od ovih mladi ljudi njihovi honorari od HDS ZAMP-a za sad još uvijek ipak tek mjesečni džeparac ali i ohrabrenje, za druge su to već zamjetni izvori prihoda. Naravno da ničije iznose ne možemo otkriti: radi se o privatnim pravima intelektualnog vlasništva, pa su i honorari privatna stvar. Drago nam je da svi oni već nekoliko godina prepoznaju službu ZAMP i Hrvatsko društvo skladatelja kao partnere, ne samo u pogledu povrata njihovih investicija, već i kao svoje „navijače“.

Potpora HDS ZAMP-a

Naime, „30 ispod 30“ nastavak je potpore mladim autorima, započete još kroz televizijski serijal „Autogram“, niz edukativnih radionica širom Hrvatske, predavanja i radionice na Međunarodnoj autorskoj kreativnoj konferenciji MAKK te putem partnerstva i podrške brojnim manifestacijama i festivalima kroz redovni godišnji BTL natječaj HDS-a. Ponosni smo na taj rad i na njihov uspjeh u kojemu ih pratimo.

Znamo da vas zanima: na ovom popisu (još) nema Baby Lasagne jer je svoj megahit „Rim Tim Tagi Dim“ Marko Purišić zgotovio i u evidenciju službi prijavio tek krajem 2023. godine a pjesma zaživjela i eksplodirala početkom ove godine. Slično je i s Antunom Aleksom, čije je umjetničko ime IDEM: uspjeh njegova prvog albuma, osvojena priznanja (Rock Off Izvođač, Album i Veliki prasak godine – zbog čega je dobio i financijsku stimulaciju ZAMP-a, i naravno - Porin Novi izvođač godine…), zatim TV nastupi i koncerti pred njim ove godine vrlo će ga vjerojatno dovesti u ovo društvo sljedeće godine. I to neovisno o tome što stvara „alternativnu“ glazbu: spomenuli smo, vremena se očito mijenjaju, ništa nije crno-bijelo.

Nama je naravno svejedno: jednako profesionalno radimo svoj posao za sve autore, svih generacija i svih glazbenih žanrova. I svima koji tek počinju, već kad nam potpisuju punomoć da za njih ostvarujemo prava i daju nam broj računa na kog ćemo im isplaćivati honorare, kažemo: ovo je igra na duge staze, nema pravila ni jamstva za uspjeh ali sigurno treba imati strpljenja i upornosti. Baš kao što ih već par desetljeća ima hard rocker i hard worker Dino Jelusić: on nije na ovoj listi, jer je prošle godine napunio 31 godinu.

A sada, precizno i ponosno predstavljamo 30/30 i želimo svima još puno uspjeha u budućnosti:

Albina Grčić

Antonela Đinđić Nela

Antonio David Perina

Anja Papa (Pocket Palma)

Dominik Šušković (O.S.D.S.)

Eric Vidović

Filip Rudan

Grgo Šipek Grše

Hrvoje Domazet (producent, aranžer)

Jure Brkljača

Kim Verson

Lucija Lu Jakelić

Luka Vidović (Pocket Palma)

Marko Kutlić

Matej Magdić Matt Shaft

Matej Merlić (filmska glazba)

Matej Nakić (BluVinil)

Matija Rodić Matroda

Mia Čičak Miach

Mia Negovetić

Mihael Blum (producent, aranžer)

Mihovil Šoštarić Lockroom

Nika Turković

Nikola Pirc Donniksy

Petar Jelušić Pete Spruce

Teo Golub (kids from the sky)

Tomislav Marić ToMa

Vinko Ćemeraš

Vinko Mihić Vince Cally

Zvonimir Husnjak Z++

