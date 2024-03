Baby Lasagna objavio fotošopiranu fotku s mačkama: 'Elizabeta je ovo napravila'

Naš predstavnik na Euroviziji u Švedskoj Baby Lasagna poznat je kao ljubitelj mačaka. Marko na društvenim mrežama često objavljuje fotografije s kućnim ljubimcima, a na posljednjoj fotografiji nasmijao je pratitelje, jer je poput Kate Middleton objavio fotošopiranu sliku.

- Nisam se uspio fotografirati sa svim mačkama pa je Elizabeta ovo napravila - napisao je u opisu fotografije koju je uredila njegova djevojka.

Fotografija je oduševila Markove fanove, među kojima je bilo i puno stranaca, koji su napisali kako je odlično fototošopirana.

Podsjetimo, Marko Purišić, popularni Baby Lasagna, službeno je prvi na eurovizijskim kladionicama, nakon pobjede na hrvatskom natjecanju Dora. Baby Lasagna osvojio je hrvatsku, ali i europsku publiku sa svojom pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'.

Natjecanje za izbor pjesme Eurovizije održat će se od 7. do 11. svibnja u Malmö Areni u švedskom gradu Malmö nakon što je prošle godine pobjedila njihova predstavnica Loreen s pjesmom 'Tattoo'.

Inače, Marko je dobio Cesaricu za hit siječnja, a nagrada mu je uručena u teretani. Teretana je jedno od njegovih omiljenih mjesta, a kako kažu, tamo su ga odveli da se osjeća što ugodnije.

"Pa ja nisam znao da ću danas na snimanju ovog intervjua dobiti statuu, wow, hvala vam!", rekao je Baby Lasagna nakon što mu je uručena Cesarica za Hit siječnja.

Marko je u intervjuu otkrio da želi biti pjevač kad odraste, ali i što će biti u nekom njegovom idućem spotu i vjerojatno je točno ono što biste očekivali da bude - istarski boškarin. Kao i mnogi njegovi obožavatelji i on je fan serije "The Office". Ali nije tek običan fan, očito, s obzirom na to da je poslije pobjede na Dori pobjegao s aftera nakon 15 minuta u sobu gledati omiljene epizode.

"Pitaj moje bližnje, konstantno je upaljena kod mene doma ta serija", kaže Marko. U videu je prošao kroz kviz s 99% točnosti.

"Svakom drugom rečenicom nam je otkrio nešto novo iako nismo mislili da je to više moguće s obzirom na to da je dao veliki broj intervjua", rekao je Danijel Matkov iz Cesarica tima koji je razgovarao s Markom.

Jedno od većih iznenađenja je da bi nakon Eurosonga volio otputovati u Edinburgh da se odmori, vjerojatno nakon što prvo pozdravi svoje mačke i svoj Umag.

