Stanković najavio novog gosta: 'U HDZ-u kažu da Plenkoviću nije ni do koljena'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", objavio je kako je idući gost njegove emisije predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

- U HDZ-u kažu da Plenkoviću nije ni do gležnja. U nedjelju ćemo ga pogledati iz više kuteva, najavio je Stanković gosta.

Podsjetimo, Stanković je ovog tjedna gostovao u podcastu Zavidavanje Lade Tomičića, u kojem je iznio niz zanimljivih detalja iz svoje karijere.

- Prošao sam audiciju i to je bila neka školica šest mjeseci i kad je to završilo, počeo sam raditi na radiju. Ali, dosta godina kasnije sam doznao da mi tadašnji ravnatelj HRT-a nije htio potpisati ulaznicu da uopće mogu ulaziti na HRT. Čovjek naravno nije znao tko sam ja, ali ime i prezime je bilo problematično - priznao je Stanković te dodao da mu je sve priznala tajnica, a kasnije mu je potvrdio i Nenad Stazić koji je tada bio njegov prvi urednik. Prve radijske tekstove pomogla mu je pisati Jadranka Kosor, a jedan od njih je i o bombardiranju Zagreba koji je bio prvi izvještaj o tom događaju.

Đorđe Balašević je jedan od gostiju koje Aleksandar Stanković nije uspio ugostiti u svojoj emisiji "Nedjeljom u 2".

- Ja sam 2004. otišao u Novi Sad u namjeri da upoznam Balaševića i da ga pozovem u emisiju. Prvo sam dogovorio sastanak s njegovom suprugom Oliverom. Našli smo se u Novom Sadu u jednom kafiću. Onda je Olivera nakon 15 ili 20 minuta procijenila valjda da sam normalan i rekla "Ajmo mi sad kod nas kući gdje nas Đole čeka". Ja nisam znao da ću se sresti s njim. Bio je vrlo ugodan - ispričao je Stanković.

Poslije su izmijenili privatne brojeve telefona i dva puta je Balašević kontaktirao Stankovića da se ispričaju. Deset dana prije dogovorene emisije, Balašević se prestao javljati.

- To što sam se ja čuo i vidio s njim 2004. godine, to je bilo sve što sam ja uspio doći do njega - dodao je voditelj. Prisjetio se i plakata kojeg je postavio 200 metara od Balaševićeve kuće te dodao da je došlo do problema s tim plakatom zbog potpisa Mije Radenković.

- Ta žena postoji i on je navodno nekada imao nešto s tom ženom - počeo je Stanković.

- Tako da ti je Đole, nakon što sam ja postavio taj plakat, on promijenio ime u pjesmi. Ja čak imam i snimke, ona više nije bila Mia Radenković. On je to na koncertima drugačije izvodio - napomenuo je voditelj te da se obitelj pokojnog glazbenika uznemirila nakon što je vidjela sam reklamni pano. - Došao sam do Jovane, kćeri, koja je rekla "joj, to je nas uznemirilo, ali evo kad smo doznali da ste vi, onda ajde, to je u redu - zaključio je, a otkrio je da mu Rade Šerbedžija sigurno neće doći u poznatu emisiju.

