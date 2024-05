Baby Lasagna je ovo učinio nakon što su otkriveni rezultati, fotografi su to zabilježili kao jedan od najemotivnijih trenutaka

Ovogodišnje izdanje Eurovizije je iza nas, a pobjeda je otišla u Švicarsku. Eurovizija ove godine bila je jedna od top tema u Hrvatskoj, ali i šire. Naš predstavnik Baby Lasagna završio je kao drugi, a to je najbolji plasman u povijesti Hrvatske. No, mnogi su očekivali pobjedu, a to je očekivala i publika po čijim je glasovima Marko pobjednik. Nakon samog glazbeno-zabavnog spektakla nastavlja se prča o Euroviziji, a brojni govore o različitim temama. Skandali koje su ove godine obilježili Euroviziji, doček Baby Lasagne, pobjeda nebinarne osobe, ali i je li potreban žiri na ovom natjecanju.

I dok se dojmovi s ovog natjecanja polako stišavaju, na službenim društvenim mrežama Eurovizije podijeljeni s neki posebno emotivni trenutci iz finala koje će mnogi pamtiti. Slavlje Švicarska, zabava kandidata, ali i jedan posebno emotivan. Naime, Baby Lasagna nakon otkrivanja rezultata čvrsto je zagrlio svoju zaručnicu Elizabetu Ružić, a taj trenutak su primijetili i fotografi i zabilježili ga.

Inače, Elizabeta je od Marka mlađa godinu dana. Ružić je izrazito talentirana mlada umjetnica koja se bavi videoprodukcijom i art fotografijom, a upravo je ona osmislila spot za "Rim Tim Tagi Dim" koji je zasjeo na vrh liste najgledanijih glazbenih videa u Hrvatskoj, pa i regiji. Njihova ljubavna priča suvremena je bajka.

– Marko i ja se znamo više od tri godine. Upoznali smo se na Instagramu. On je svirao u bendu, ja sam znala za taj bend. Vidjela sam sliku i pomislila: "Vidi, koji zgodan lik." Odlučila sam ga dodati na Instagramu i on je mene zapratio nazad. I onda mi se javio. Love Story 21. stoljeća – ispričala je jednom prilikom, a Marko se osvrnuo na njihov prvi ljubavni susret.

– Elizabeta je rekla da je došla kući i pustila svoju heartbreak playlistu, da je po njoj prošlo grozno, a meni je prošlo savršeno. Nisam se ni vratio do Umaga, a već sam joj poslao poruku: "Kad ćemo opet" i tada je bila sretna – prisjetio se naš eurovizijski predstavnik.

