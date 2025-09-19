Atraktivni snimci treninga, iz kokpita kao i pratećih zrakoplova nešto su doista fascinantno

Ako vas zanima na koji način se odabiru najbolji od najboljih za najmoćniju svjetsku avijaciju, onda je ovo serija za vas. U Top Guns – Nova generacija koja je na rasporedu od 21. rujna u 23 sata i onda svake nedjelje na kanalu National Geographic pratimo pilote koji su pristupili Advanced Flight Training Programu savladavanje kojeg ih dovodi u redove američkog mornaričkog zrakoplovstva, odnosno najbolje svjetske pilote borbenih zrakoplova. Baš kao u filmovima Top Gun.

- Ovo je prvi put da je američka mornarica dala pristup ovom prestižnom treningu, godinama dobivaju puno takvih zahtjeva i uvijek su ih odbijali. Ali, kako sam radila i seriju s britanskom Kraljevskom zrakoplovstvu prije otprilike sedam ili osam godina, posložilo je to kao odlična preporuka. Dobili smo pristup određenom dijelu treninga koji je bio osobito uzbudljiv i vrlo vizualan. Ipak, dugo smo o ovome pregovarali, a ti su pregovori obuhvaćali sve detalje, na koji ćemo način pristupati ovoj priči, kako ćemo je realizirati. Kada smo dobili odobrenje i pristup bazi, mogu reći kako su zapovjednik baze, časnici i instruktori bili odlični kroz svih ovih ključnih šest mjeseci za pilote koji su pristupili programu. Za njih je to, pak, odlučujući trenutak u njihovim karijerama borbenih pilota koji će im dati konačan odgovor na pitanje jesu li zaista dovoljno dobri. No, unatoč tome, i oni su bili zaista susretljivi, kaže nam Karen Edwards, showrunnerica ove serije koja je zapravo jedan reality. No, u niti jednom drugom realityju neće vidjeti ovakve kadrove. Atraktivni snimci treninga, iz kokpita aviona te iz pratećih zrakoplova nešto su što je doista fascinantno. Tome postoji i razlog.

- Radili smo s ekipom iz američke Mornarice ali i s ljudima koji su radili na filmu Top Gun: Maverick. Imali smo tri kamere u kokpitu pa smo mogli zabilježiti sve što se događalo unutar kokpita. Kod snimanja kadrova letova radili smo s tvrtkom Xbrand odnosno bivšim pilotom Kevinom LaRossaom i snimateljem koji je radio na Top Gun: Mavericku, Michaelom Fitzmorrisom. Treninzi su snimani u realnom vremenu da bismo dobili autentičnost, govori Edwards.

Za vanjske kadrove angažirani su stručnjaci koji su rekreirali neke od scena jer se ipak radi o pilotima koji su na školovanju, ali su te scene ponovljene točno na način na koji su se odvijale.

- Kombinirajući ta dva pristupa dobili smo atraktivne scene i kadrove u seriji, s time da ponavljanje letova nije bilo nimalo lako jer se često radi o riskantnim manevrima za koje su potrebni zaista vrhunski specijalisti, kaže Edwardsova. Zrakoplovi su jedno, no ipak su ljudi ti koji trebaju položiti ovako zahtjevno školovanje.

- Ovo je posljednja faza njihove obuke za pilote borbenih aviona. To su mladići i žene američke ratne mornarice i američkih marinaca, a oni se često udružuju u operacijama. Ovdje se njihovi pripadnici zajedno obučavaju za ovu naprednu fazu obuke za korištenje borbenih aviona. U ovoj točke već su prošli tri i pol, četiri godine neki i više te su dokazali da su dobri piloti, da mogu letjeti vrhunskim zrakoplovom. Ali sada kreće najteži, najizazovniji dio obuke gdje moraju dokazati da doista mogu biti borbeni piloti. Mislim da će gledatelji biti iznenađeni time što kod njih nema stereotipima i šablona. Recimo, jedna od kandidatkinja bila je prije učiteljica joge. Drugi je prevladao jednu alergiju godinama primajući imunološkim terapiju kako bi mogao ostvariti svoje snove i postati borbeni pilot. Dolaze iz različitih sredina. Nisu bili sve što sam očekivala kada smo počeli, a bili su vrlo otvoreni oko svega. Svaki dan brinu da bi mogli pasti jer svaki put kad uđu u avion, i suoče se s testom koji moraju položiti da bi nastavili. Svaki dan im je stresan, i to vidimo u onome što se događa na nebu, svu napetost i tjeskobu. Jedan od studenata rekao je kako je to situacija u kojoj kao da polažete vozački svakog dana, kaže Karen Edwards.